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  4. Челси решил быстро действовать в ситуации с Мудриком. Но есть проблема
Англия
01 августа 2026, 12:35 |
1263
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Челси решил быстро действовать в ситуации с Мудриком. Но есть проблема

Украинца включили в заявку на следующий матч

01 августа 2026, 12:35 |
1263
2 Comments
Челси решил быстро действовать в ситуации с Мудриком. Но есть проблема
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Украинский вингер Михаил Мудрик впервые попал в заявку лондонского «Челси» после завершения допингового дела.

«Синие» сегодня, 1 августа, проведут контрольный матч против «Тоттенхэма», и 25-летний футболист был включен в список игроков на эту встречу.

В то же время есть важная деталь – напротив фамилии Мудрика пока нет игрового номера. Это может свидетельствовать о том, что украинец ещё не готов выйти на поле в этой встрече.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.

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Михаил Мудрик товарищеские матчи Челси Тоттенхэм заявка
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Начался парад новостей ни о чем. Нормально выйти сыграть он сможет дай бог через 1-1.5 месяца. И вообще ему бы в аренду,если не уйдет в аренду,просидит почти весь сезон на скамейке.
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+1
Без номера много чудес от него не будет. Даже на скамейке запасных. 
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