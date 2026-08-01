Челси решил быстро действовать в ситуации с Мудриком. Но есть проблема

Украинский вингер Михаил Мудрик впервые попал в заявку лондонского «Челси» после завершения допингового дела.

«Синие» сегодня, 1 августа, проведут контрольный матч против «Тоттенхэма», и 25-летний футболист был включен в список игроков на эту встречу.

В то же время есть важная деталь – напротив фамилии Мудрика пока нет игрового номера. Это может свидетельствовать о том, что украинец ещё не готов выйти на поле в этой встрече.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.