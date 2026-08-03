Хаби АЛОНСО: «Он станет новым лидером лондонского Челси»
Главный тренер английского клуба доволен игрой и отношением к футболу Коула Палмера
Главный тренер лондонского «Челси» Хаби Алонсо остался доволен игрой полузащитника сборной Англии Коула Палмера на тренировочных сборах перед стартом нового сезона:
«Существуют принципы, которые должны уважать все игроки, чтобы мы могли быть сильной командой. Я уверен, что все футболисты это понимают, потому что этого требуют современный футбол.
Я вижу, что Палмер настроен крайне позитивно. Он открыт для идей и разговоров о футболе и о том, что нужно нашей команде. Он станет лидером лондонского клуба на поле, поэтому чем сильнее будет Коул, тем сильнее будет наш коллектив», – сказал тренер.
В прошлом сезоне англичанин провел 34 матча, в которых забил 11 голов и отдал три результативных передачи. Контракт Палмера истекает в июне 2033 года, а его стоимость составляет 100 миллионов евро.
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