ФОТО. Холанд нашел своего двойника – сеть покорил кот с прической звезды
Норвежский форвард не прошел мимо забавной публикации в соцсетях
В соцсетях завирусилось фото кота, которого пользователи сравнили со звездным нападающим «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлингом Холандом.
Животное одели в футбольную форму, а главной деталью стала длинная светлая «прическа», которая напомнила болельщикам фирменный образ норвежского форварда.
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Публикация быстро привлекла внимание футбольных фанатов и в итоге дошла до самого Холанда. Эрлинг не проигнорировал своего пушистого «двойника» и оставил под фото короткий комментарий: «Looking good» («Хорошо выглядишь»).
Реакция футболиста лишь добавила популярности забавному фото, которое продолжает активно распространяться в соцсетях.
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