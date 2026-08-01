ФОТО. Холанд нашел своего двойника – сеть покорил кот с прической звезды

В соцсетях завирусилось фото кота, которого пользователи сравнили со звездным нападающим «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлингом Холандом.

Животное одели в футбольную форму, а главной деталью стала длинная светлая «прическа», которая напомнила болельщикам фирменный образ норвежского форварда.

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Публикация быстро привлекла внимание футбольных фанатов и в итоге дошла до самого Холанда. Эрлинг не проигнорировал своего пушистого «двойника» и оставил под фото короткий комментарий: «Looking good» («Хорошо выглядишь»).

Реакция футболиста лишь добавила популярности забавному фото, которое продолжает активно распространяться в соцсетях.