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01 августа 2026, 02:40 | Обновлено 01 августа 2026, 02:44
236
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ФОТО. Холанд нашел своего двойника – сеть покорил кот с прической звезды

Норвежский форвард не прошел мимо забавной публикации в соцсетях

01 августа 2026, 02:40 | Обновлено 01 августа 2026, 02:44
236
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ФОТО. Холанд нашел своего двойника – сеть покорил кот с прической звезды
Instagram. Эрлинг Холанд
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В соцсетях завирусилось фото кота, которого пользователи сравнили со звездным нападающим «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлингом Холандом.

Животное одели в футбольную форму, а главной деталью стала длинная светлая «прическа», которая напомнила болельщикам фирменный образ норвежского форварда.

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Публикация быстро привлекла внимание футбольных фанатов и в итоге дошла до самого Холанда. Эрлинг не проигнорировал своего пушистого «двойника» и оставил под фото короткий комментарий: «Looking good» («Хорошо выглядишь»).

Реакция футболиста лишь добавила популярности забавному фото, которое продолжает активно распространяться в соцсетях.

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фото Эрлинг Холанд Манчестер Сити сборная Норвегии по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Холанд у формі своєї збірної - реально крутий. Класичний вікінг! 
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