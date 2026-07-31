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Премьер-лига
Харьков
01.08.2026 15:30 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
31 июля 2026, 22:20 | Обновлено 31 июля 2026, 22:30
42
0

Харьков – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч первого тура нового сезона УПЛ

31 июля 2026, 22:20 | Обновлено 31 июля 2026, 22:30
42
0
Харьков – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Харьков
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1 августа продолжится 1-й тур нового сезона Украинской Премьер-лиги 2026/27 – состоится встреча между Харьковом и Вересом.

Начало в 15:30.

Харьков, который ранее назывался Металлист 1925, проведет первый официальный матч с новым названием. Игра пройдет в Киеве на стадионе Левого Берега.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игру покажет канал УПЛ-ТВ.

Харьков – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Харьков Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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