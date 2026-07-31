1 августа продолжится 1-й тур нового сезона Украинской Премьер-лиги 2026/27 – состоится встреча между Харьковом и Вересом.

Начало в 15:30.

Харьков, который ранее назывался Металлист 1925, проведет первый официальный матч с новым названием. Игра пройдет в Киеве на стадионе Левого Берега.

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Игру покажет канал УПЛ-ТВ.

Харьков – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция