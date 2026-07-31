Украина. Премьер лига31 июля 2026, 22:20 | Обновлено 31 июля 2026, 22:30
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Харьков – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч первого тура нового сезона УПЛ
31 июля 2026, 22:20 | Обновлено 31 июля 2026, 22:30
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1 августа продолжится 1-й тур нового сезона Украинской Премьер-лиги 2026/27 – состоится встреча между Харьковом и Вересом.
Начало в 15:30.
Харьков, который ранее назывался Металлист 1925, проведет первый официальный матч с новым названием. Игра пройдет в Киеве на стадионе Левого Берега.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игру покажет канал УПЛ-ТВ.
Харьков – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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