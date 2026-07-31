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  4. Агент Мудрика ШАБЛИЙ: «Футбол приветствует возвращение талантливого игрока»
Англия
31 июля 2026, 20:52 |
1475
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Агент Мудрика ШАБЛИЙ: «Футбол приветствует возвращение талантливого игрока»

Вадим Шаблий поздравил Михаила Мудрика

31 июля 2026, 20:52 |
1475
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Агент Мудрика ШАБЛИЙ: «Футбол приветствует возвращение талантливого игрока»
ФК Челси. Михаил Мудрик
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Агент вингера «Челси» Михаила Мудрика Вадим Шаблий прокомментировал возвращение украинца в футбол.

«Сегодня завершается сложный период в карьере Михаила. Прошедший период был непростым, но на протяжении всего этого времени он не переставал работать и верить в свое возвращение на поле. Я лично видел, как он справлялся с этим периодом, проявляя стойкость, профессионализм и характер.

Это говорит о нем гораздо больше, чем что-либо другое. Спасибо всем, кто поддерживал его и уважал этот процесс. Теперь пришло время двигаться дальше.

Футбол приветствует возвращение талантливого игрока, который еще многое может предложить. Добро пожаловать обратно, Миша!» – заявил Шаблий.

Михаил Мудрик не играл в официальных матчах с ноября 2024 года из-за временного отстранения и последующего разбирательства по антидопинговым правилам.

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Челси Михаил Мудрик Вадим Шаблий чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: Николо Скира
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мишко((-ох і дебіл жеж цей псевдоагент.
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