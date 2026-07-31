Агент Мудрика ШАБЛИЙ: «Футбол приветствует возвращение талантливого игрока»

Агент вингера «Челси» Михаила Мудрика Вадим Шаблий прокомментировал возвращение украинца в футбол.

«Сегодня завершается сложный период в карьере Михаила. Прошедший период был непростым, но на протяжении всего этого времени он не переставал работать и верить в свое возвращение на поле. Я лично видел, как он справлялся с этим периодом, проявляя стойкость, профессионализм и характер.

Это говорит о нем гораздо больше, чем что-либо другое. Спасибо всем, кто поддерживал его и уважал этот процесс. Теперь пришло время двигаться дальше.

Футбол приветствует возвращение талантливого игрока, который еще многое может предложить. Добро пожаловать обратно, Миша!» – заявил Шаблий.

Михаил Мудрик не играл в официальных матчах с ноября 2024 года из-за временного отстранения и последующего разбирательства по антидопинговым правилам.