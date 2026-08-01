Шахтер может получить безумные деньги после возвращения Мудрика

Бывший клуб Михаила Мудрика донецкий «Шахтер» отреагировал на возвращение украинского футболиста после допинга.

«🧡🧡🧡», — прокомментировала возвращение украинского футболиста пресс-служба «горняков».

Таким образом, «Шахтер» вновь претендует на около 30 миллионов евро от «Челси» в виде бонусов, которые были прописаны в трансферном соглашении вингера.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.