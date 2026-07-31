ВИДЕО. Артем ДОВБИК: «Тренер Болоньи задал мне только один вопрос»
Игрок перебрался в Болонью из Ромы
Форвард сборной Украины Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии, перейдя из Ромы в Болонью.
«Спортивный директор и тренер Доменико Тедеско убедили меня прийти в Болонью. Наставник задал только один вопрос: «Ты хочешь играть за Болонью»?
«Я ответил: Да, хочу».
«Это амбициозная команда, которая хочет добиться большего в сезоне. Сделаю все, чтобы помочь команде. Отдам все силы, чтобы забивать голы и помочь команде».
«Знаю, что я стал первым украинцем в Болонье», – сказал Довбик.
Игрок перешел на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.
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