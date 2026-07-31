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  4. ВИДЕО. Артем ДОВБИК: «Тренер Болоньи задал мне только один вопрос»
Италия
31 июля 2026, 18:35 | Обновлено 31 июля 2026, 18:48
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ВИДЕО. Артем ДОВБИК: «Тренер Болоньи задал мне только один вопрос»

Игрок перебрался в Болонью из Ромы

31 июля 2026, 18:35 | Обновлено 31 июля 2026, 18:48
900
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ВИДЕО. Артем ДОВБИК: «Тренер Болоньи задал мне только один вопрос»
ФК Болонья. Артем Довбик
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Форвард сборной Украины Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии, перейдя из Ромы в Болонью.

«Спортивный директор и тренер Доменико Тедеско убедили меня прийти в Болонью. Наставник задал только один вопрос: «Ты хочешь играть за Болонью»?

«Я ответил: Да, хочу».

«Это амбициозная команда, которая хочет добиться большего в сезоне. Сделаю все, чтобы помочь команде. Отдам все силы, чтобы забивать голы и помочь команде».

«Знаю, что я стал первым украинцем в Болонье», – сказал Довбик.

Игрок перешел на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

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Артем Довбик Болонья Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Тот, кого отправили на обмен из Болоньи в Рому забил 11 голов в свои 21 год. Довбику 29 лет. От него будут ждать больше чем 11 голов без какой-либо раскачки.
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