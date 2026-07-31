ВИДЕО. Артем ДОВБИК: «Тренер Болоньи задал мне только один вопрос»

Форвард сборной Украины Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии, перейдя из Ромы в Болонью.

«Спортивный директор и тренер Доменико Тедеско убедили меня прийти в Болонью. Наставник задал только один вопрос: «Ты хочешь играть за Болонью»?

«Я ответил: Да, хочу».

«Это амбициозная команда, которая хочет добиться большего в сезоне. Сделаю все, чтобы помочь команде. Отдам все силы, чтобы забивать голы и помочь команде».

«Знаю, что я стал первым украинцем в Болонье», – сказал Довбик.

Игрок перешел на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.