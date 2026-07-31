Большие амбиции. Нападающий Кривбасса назвал цель команды на сезон

Нападающий «Кривбасса» Владимир Мулик поделился ожиданиями от стартового матча УПЛ против «Карпат» и назвал цель команды на сезон.

– Расскажите о настрое и готовности к старту сезона.

– Все ребята готовы. Как команда мы долго, в принципе, к этому готовились. И, возможно, есть какой-то такой маленький мандраж из-за того, что это все-таки первая игра и была длинная пауза. Лично я готов. Сейчас идут последние приготовления перед матчем, поэтому настраиваемся.

– Чего ожидаете от матча с «Карпатами»?

– Ждем боевой игры, потому что львовяне – команда, которая играет до последней минуты и также будет бороться за каждый мяч. Нас ожидает непростая игра.

– Что, по вашему мнению, станет определяющим в игре против «Карпат»?

– Я думаю, определяющей станет дисциплина на футбольном поле и реализация – где-то в завершающей фазе забить гол. Возможно, именно он и решит судьбу игры.

– Какие цели ставите перед собой на новый сезон?

– Как лично для себя, так и для команды ставим самые высокие цели. Попасть в топ-5 чемпионата – это как минимум. А лично для себя – хотелось бы как можно больше забить и помочь команде.

Матч первого тура УПЛ между «Кривбассом» и «Карпатами» состоится в субботу, 1 августа, и начнется в 13:00 по киевскому времени.