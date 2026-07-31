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Украина. Премьер лига
31 июля 2026, 15:41 | Обновлено 31 июля 2026, 15:42
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Большие амбиции. Нападающий Кривбасса назвал цель команды на сезон

Владимир Мулик заявил, что криворожане хотят бороться за топ-5

31 июля 2026, 15:41 | Обновлено 31 июля 2026, 15:42
220
0
Большие амбиции. Нападающий Кривбасса назвал цель команды на сезон
ФК Кривбасс. Владимир Мулик
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Нападающий «Кривбасса» Владимир Мулик поделился ожиданиями от стартового матча УПЛ против «Карпат» и назвал цель команды на сезон.

– Расскажите о настрое и готовности к старту сезона.

– Все ребята готовы. Как команда мы долго, в принципе, к этому готовились. И, возможно, есть какой-то такой маленький мандраж из-за того, что это все-таки первая игра и была длинная пауза. Лично я готов. Сейчас идут последние приготовления перед матчем, поэтому настраиваемся.

– Чего ожидаете от матча с «Карпатами»?

– Ждем боевой игры, потому что львовяне – команда, которая играет до последней минуты и также будет бороться за каждый мяч. Нас ожидает непростая игра.

– Что, по вашему мнению, станет определяющим в игре против «Карпат»?

– Я думаю, определяющей станет дисциплина на футбольном поле и реализация – где-то в завершающей фазе забить гол. Возможно, именно он и решит судьбу игры.

– Какие цели ставите перед собой на новый сезон?

– Как лично для себя, так и для команды ставим самые высокие цели. Попасть в топ-5 чемпионата – это как минимум. А лично для себя – хотелось бы как можно больше забить и помочь команде.

Матч первого тура УПЛ между «Кривбассом» и «Карпатами» состоится в субботу, 1 августа, и начнется в 13:00 по киевскому времени.

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Владимир Мулик Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Карпаты Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: ФК Кривбасс
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