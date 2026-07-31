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Украина. Премьер лига
31 июля 2026, 20:26 |
2532
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Мирон Маркевич вынес приговор киевскому Динамо

Тренер разочарован игрой киевлян и не видит прогресса

31 июля 2026, 20:26 |
2532
3 Comments
Мирон Маркевич вынес приговор киевскому Динамо
УАФ. Мирон Маркевич
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Украинский тренер Мирон Маркевич высказался о поражении «Динамо» от ПАОКа в Лиге конференций.

– Мирон Богданович, вам как специалисту и украинскому болельщику трудно комментировать очередной матч «Динамо» на евроарене?

– Думаю, не только мне. Люди надеются, что вот-вот команда начнёт играть или, по крайней мере, проявит характер. Но, к сожалению, ничего не меняется. Прогресса я не вижу.

30 июля состоялся второй матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между греческим ПАОК и киевским «Динамо». Матч прошел в греческих Салониках на стадионе «Тумба» и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. По сумме двух матчей 5:2 дальше прошел ПАОК.

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Динамо Киев ПАОК Лига Европы Игорь Костюк ПАОК - Динамо Мирон Маркевич
Дмитрий Олийченко Источник: Meta.ua
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Комментарии 3
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Згоден.  Для Динамо ці єврокубки -подарунок від виграного Кубка. Цей сезон теж, гадаю, буде таким , як і минулий. Але Кубок можуть і не виграти. Тому в єврокубки, навіть, не знаю, коли вони повернуться. 
Хоча, ще є ЛК.
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+1
Мирон, сайт спорт уа, ежик, алколеоненко, кравец, ак какашка 228 и прочие содержанки ахметки и - главное! - собственно ахметка вынесли приговор Динамо в год его столетия. Главные палачи, реализующие приговор, будут монзулиха с приданными ей купленными судейками, а также купленные по ходу чемпа тренеры, игроки и в целом команды УПЛ.
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