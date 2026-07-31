Мирон Маркевич вынес приговор киевскому Динамо
Тренер разочарован игрой киевлян и не видит прогресса
Украинский тренер Мирон Маркевич высказался о поражении «Динамо» от ПАОКа в Лиге конференций.
– Мирон Богданович, вам как специалисту и украинскому болельщику трудно комментировать очередной матч «Динамо» на евроарене?
– Думаю, не только мне. Люди надеются, что вот-вот команда начнёт играть или, по крайней мере, проявит характер. Но, к сожалению, ничего не меняется. Прогресса я не вижу.
30 июля состоялся второй матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между греческим ПАОК и киевским «Динамо». Матч прошел в греческих Салониках на стадионе «Тумба» и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. По сумме двух матчей 5:2 дальше прошел ПАОК.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент УАФ отреагировал на смерть Барези
Тренер выделил игрока соперника
Хоча, ще є ЛК.