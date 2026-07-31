Мирон Маркевич вынес приговор киевскому Динамо

Украинский тренер Мирон Маркевич высказался о поражении «Динамо» от ПАОКа в Лиге конференций.

– Мирон Богданович, вам как специалисту и украинскому болельщику трудно комментировать очередной матч «Динамо» на евроарене?

– Думаю, не только мне. Люди надеются, что вот-вот команда начнёт играть или, по крайней мере, проявит характер. Но, к сожалению, ничего не меняется. Прогресса я не вижу.

30 июля состоялся второй матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между греческим ПАОК и киевским «Динамо». Матч прошел в греческих Салониках на стадионе «Тумба» и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. По сумме двух матчей 5:2 дальше прошел ПАОК.