30 июля проходит второй матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между греческим ПАОКом и киевским «Динамо». Матч проходит в греческих Салониках на стадионе «Тумба».

На 45+1-й минуте ПАОК открыл счёт встречи благодаря голу полузащитника Янниса Константелиаса. Счёт по сумме двух матчей стал 4:2 в пользу греков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Незадолго до забитого гола киевляне решили отвлечься от игры после столкновения Назара Волошина с игроком ПАОКа, после которого, однако, не прозвучал свисток арбитра. Соперник за считанные секунды наказал столичный клуб за потерю концентрации.

ВИДЕО. Решили постоять. «Динамо» пропустило курьезный гол в раздевалку