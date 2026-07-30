ВИДЕО. Решили постоять. Динамо пропустило курьезный гол в раздевалку
На 45+1-й минуте забитым мячом отличился Константелиас
30 июля проходит второй матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между греческим ПАОКом и киевским «Динамо». Матч проходит в греческих Салониках на стадионе «Тумба».
На 45+1-й минуте ПАОК открыл счёт встречи благодаря голу полузащитника Янниса Константелиаса. Счёт по сумме двух матчей стал 4:2 в пользу греков.
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Незадолго до забитого гола киевляне решили отвлечься от игры после столкновения Назара Волошина с игроком ПАОКа, после которого, однако, не прозвучал свисток арбитра. Соперник за считанные секунды наказал столичный клуб за потерю концентрации.
ВИДЕО. Решили постоять. «Динамо» пропустило курьезный гол в раздевалку
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