Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Решили постоять. Динамо пропустило курьезный гол в раздевалку
Лига Европы
30 июля 2026, 21:40 | Обновлено 30 июля 2026, 22:36
1940
0

ВИДЕО. Решили постоять. Динамо пропустило курьезный гол в раздевалку

На 45+1-й минуте забитым мячом отличился Константелиас

30 июля 2026, 21:40 | Обновлено 30 июля 2026, 22:36
1940
0
ВИДЕО. Решили постоять. Динамо пропустило курьезный гол в раздевалку
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

30 июля проходит второй матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между греческим ПАОКом и киевским «Динамо». Матч проходит в греческих Салониках на стадионе «Тумба».

На 45+1-й минуте ПАОК открыл счёт встречи благодаря голу полузащитника Янниса Константелиаса. Счёт по сумме двух матчей стал 4:2 в пользу греков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Незадолго до забитого гола киевляне решили отвлечься от игры после столкновения Назара Волошина с игроком ПАОКа, после которого, однако, не прозвучал свисток арбитра. Соперник за считанные секунды наказал столичный клуб за потерю концентрации.

ВИДЕО. Решили постоять. «Динамо» пропустило курьезный гол в раздевалку

По теме:
Кипр шокировал Хорватию. Пафос с Давидом Луисом разгромил Хайдук
Украинский форвард оформил хет-трик в матче Лиги конференций с 9 голами
Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
Динамо Киев ПАОК Лига Европы видео голов и обзор ПАОК - Динамо Яннис Константелиас Назар Волошин (Динамо)
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(48)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Футбол | 30 июля 2026, 11:13 28
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро

Клуб отказался отпускать игрока за такую сумму

«Спасибо за подарок». Юрий Вирт – о вылете Полесья из еврокубков
Футбол | 30 июля 2026, 09:16 19
«Спасибо за подарок». Юрий Вирт – о вылете Полесья из еврокубков
«Спасибо за подарок». Юрий Вирт – о вылете Полесья из еврокубков

Бывший вратарь сборной Украины уверен, что житомиряне должны были проходить «Копенгаген»

ПАОК – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 30.07.2026, 17:30
ПАОК – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ПАОК – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Бешикташ обыграл Мидтьююлланд и вышел в 3-й раунд квалификации Лиги Европы
Футбол | 30.07.2026, 22:07
Бешикташ обыграл Мидтьююлланд и вышел в 3-й раунд квалификации Лиги Европы
Бешикташ обыграл Мидтьююлланд и вышел в 3-й раунд квалификации Лиги Европы
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер сборной Украины возглавил Бенфику
Баскетбол | 30.07.2026, 17:15
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер сборной Украины возглавил Бенфику
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер сборной Украины возглавил Бенфику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
29.07.2026, 05:02 2
Бокс
ФОТО. Кукурелья выполнил безумное обещание относительно победы на ЧМ-2026
ФОТО. Кукурелья выполнил безумное обещание относительно победы на ЧМ-2026
28.07.2026, 16:59 8
Футбол
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
30.07.2026, 10:22 5
Бокс
Клуб УПЛ объявил, что не будет выставлять команду на чемпионат Украины
Клуб УПЛ объявил, что не будет выставлять команду на чемпионат Украины
29.07.2026, 03:32
Футбол
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
29.07.2026, 09:27 29
Футбол
РОТАНЬ: Приходится говорить одно и то же, когда украинская команда вылетает
РОТАНЬ: Приходится говорить одно и то же, когда украинская команда вылетает
30.07.2026, 06:30 12
Футбол
Шакур СТИВЕНСОН: «Это единственный боксер, который победит Усика»
Шакур СТИВЕНСОН: «Это единственный боксер, который победит Усика»
29.07.2026, 10:37 2
Бокс
Дочь Суркиса: «Сын вырастет и спросит, почему папе желают смерти»
Дочь Суркиса: «Сын вырастет и спросит, почему папе желают смерти»
28.07.2026, 23:53 167
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем