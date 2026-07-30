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  4. За трансферы Довбика клубы суммарно заплатили 63 млн евро
Италия
30 июля 2026, 16:47 |
559
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За трансферы Довбика клубы суммарно заплатили 63 млн евро

Вспомним топ-10 украинских футболистов с самыми общими суммами всех трансферов в карьере

30 июля 2026, 16:47 |
559
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За трансферы Довбика клубы суммарно заплатили 63 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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29-летний украинский нападающий Артем Довбик стал игроком итальянской Болоньи на правах аренды.

Сумма аренды составила 3 ​​млн евро.

Таким образом, за переходы Довбика клубы суммарно заплатили уже 63.2 млн евро, что является четвертым результатом в истории среди игроков из Украины.

Только за троих украинских футболистов суммарно платили большие суммы: Илья Забарный (96 млн евро), Михаил Мудрик (70 млн евро) и Андрей Шевченко (67.78 млн евро).

Украинские футболисты с самыми большими общими суммами всех трансферов в карьере

  • 96 млн евро – Илья Забарный (2)
  • 70 млн евро – Михаил Мудрик (1)
  • 67.78 млн евро – Андрей Шевченко (2)
  • 63.2 млн евро – Артем Довбик (4)
  • 45.25 млн евро – Андрей Ярмоленко (3)
  • 40 млн евро – Дмитрий Чигринский (2)
  • 39.5 млн евро – Роман Яремчук (5)
  • 38.75 млн евро – Александр Зинченко (3)
  • 36.3 млн евро – Руслан Малиновский (5)
  • 27 млн ​​евро – Георгий Судаков (2)

В скобках – количество трансферов в карьере

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Рома Рим Серия A трансферы Болонья чемпионат Италии по футболу аренда игрока статистика Артем Довбик трансферы Серии A Илья Забарный Андрей Шевченко Михаил Мудрик
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Комментарии 1
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Дивне порівняння яке не потрібне, 67 млн за Шевченка в рази більша вартість ніж 96 млн за Забарного.Перехід Шеви з Мілана у Челсі з урахуванням інфляції це 250мл(SkySport)+ вартість переходу з Динамо в Мілан і в сумі це просто буде космос .
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