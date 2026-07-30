За трансферы Довбика клубы суммарно заплатили 63 млн евро

29-летний украинский нападающий Артем Довбик стал игроком итальянской Болоньи на правах аренды.

Сумма аренды составила 3 ​​млн евро.

Таким образом, за переходы Довбика клубы суммарно заплатили уже 63.2 млн евро, что является четвертым результатом в истории среди игроков из Украины.

Только за троих украинских футболистов суммарно платили большие суммы: Илья Забарный (96 млн евро), Михаил Мудрик (70 млн евро) и Андрей Шевченко (67.78 млн евро).

Украинские футболисты с самыми большими общими суммами всех трансферов в карьере

96 млн евро – Илья Забарный (2)

70 млн евро – Михаил Мудрик (1)

67.78 млн евро – Андрей Шевченко (2)

63.2 млн евро – Артем Довбик (4)

45.25 млн евро – Андрей Ярмоленко (3)

40 млн евро – Дмитрий Чигринский (2)

39.5 млн евро – Роман Яремчук (5)

38.75 млн евро – Александр Зинченко (3)

36.3 млн евро – Руслан Малиновский (5)

27 млн ​​евро – Георгий Судаков (2)

В скобках – количество трансферов в карьере