За трансферы Довбика клубы суммарно заплатили 63 млн евро
Вспомним топ-10 украинских футболистов с самыми общими суммами всех трансферов в карьере
29-летний украинский нападающий Артем Довбик стал игроком итальянской Болоньи на правах аренды.
Сумма аренды составила 3 млн евро.
Таким образом, за переходы Довбика клубы суммарно заплатили уже 63.2 млн евро, что является четвертым результатом в истории среди игроков из Украины.
Только за троих украинских футболистов суммарно платили большие суммы: Илья Забарный (96 млн евро), Михаил Мудрик (70 млн евро) и Андрей Шевченко (67.78 млн евро).
Украинские футболисты с самыми большими общими суммами всех трансферов в карьере
- 96 млн евро – Илья Забарный (2)
- 70 млн евро – Михаил Мудрик (1)
- 67.78 млн евро – Андрей Шевченко (2)
- 63.2 млн евро – Артем Довбик (4)
- 45.25 млн евро – Андрей Ярмоленко (3)
- 40 млн евро – Дмитрий Чигринский (2)
- 39.5 млн евро – Роман Яремчук (5)
- 38.75 млн евро – Александр Зинченко (3)
- 36.3 млн евро – Руслан Малиновский (5)
- 27 млн евро – Георгий Судаков (2)
В скобках – количество трансферов в карьере
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