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  4. АНЧЕЛОТТИ: «Этот чемпионат мира знаменует конец поколения»
Бразилия
30 июля 2026, 14:33 |
187
0

АНЧЕЛОТТИ: «Этот чемпионат мира знаменует конец поколения»

Тренер сборной Бразилии анонсировал изменения в составе «селесао»

30 июля 2026, 14:33 |
187
0
АНЧЕЛОТТИ: «Этот чемпионат мира знаменует конец поколения»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал о будущих изменениях в составе команды и назвал следующую цель «селесао».

– Какое обновление может ожидать болельщик сборной Бразилии?

– Я думаю, что этот Чемпионат мира знаменует конец поколения очень важных игроков. Начиная с Неймара. Данило, Каземиро, все те игроки, которым на чемпионате мира было больше 30 лет. Мы будем искать новых футболистов, которые смогут войти в состав. Я не говорю, что они сразу сыграют на следующем чемпионате мира 2030 года, но они уже могут быть конкурентоспособными на первой цели – Кубке Америки 2028 года. Нам нужно иметь очень тесную связь со сборной U-20, которая должна готовиться к Олимпиаде. Именно оттуда могут выйти игроки для следующего чемпионата мира.

– Что касается этих трех имен, которые вы назвали (Неймар, Каземиро и Данило), вы уже не рассчитываете на них даже в товарищеских матчах? Их цикл в сборной завершен?

– Думаю, что мы должны использовать товарищеские матчи, которые у нас будут в следующем году, чтобы посмотреть новых футболистов, которых мы знаем меньше. Нам нужно хорошо оценить, правильно выбрать таланты, а затем сопровождать их развитие. Очевидно, с помощью клубов, ведь неизбежно, что молодой футболист проводит много времени именно в клубах. Необходимо следить за этим прогрессом вместе с клубами.

– В этом новом цикле вы будете нести давление после поражения на чемпионате мира. Может ли это давление усложнить процесс обновления?

– Это другой процесс, потому что у нас будет четыре года. Нам пришлось сделать много вещей в первый год, учитывая также, что с марта по июнь у нас было восемь травм, которые немного изменили структуру команды. Поэтому правда заключается в том, что давление у нас всегда будет. Но я думаю, что это давление, распределенное во времени. Первой целью не будет чемпионат мира 2030 года, первой целью станет Кубок Америки. Мы будем пытаться выиграть Кубок Америки в 2028 году.

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Карло Анчелотти сборная Бразилии по футболу
Иван Чирко Источник: Globo Esporte
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