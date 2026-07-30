WTA30 июля 2026, 14:12 |
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Элина Свитолина – Полина Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне
30 июля 2026, 14:12 |
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В ночь на 31 июля украинская теннисиситка Элина Свитолина (WTA 10) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне, США.
Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Узбекистана Полины Кудерметовой (WTA 108). Встреча начнется не ранее 03:00 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в четвертьфинале поборется с Александрой Эалой.
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