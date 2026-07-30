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30 июля 2026, 00:36 | Обновлено 30 июля 2026, 00:40
226
0

ФОТО. Забарный с красавицей-женой показали историю отношений

Илья и Ангелина вместе уже восемь лет

30 июля 2026, 00:36 | Обновлено 30 июля 2026, 00:40
226
0
ФОТО. Забарный с красавицей-женой показали историю отношений
Instagram. Ангелина и Илья Забарные
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Футболист ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный и его жена Ангелина опубликовали совместный романтический пост в честь восьмилетия отношений.

Пара поделилась стильной фотосессией из Парижа – с прогулкой, кофе, объятиями и кадрами на фоне Эйфелевой башни.

«8 лет выбираем друг друга, растем вместе и с каждым днем любим друг друга немного сильнее», – написали супруги.

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В публикацию также вошел коллаж с историей их отношений: первые совместные фото, помолвка в 2022 году, свадьба в 2023-м и свежие кадры 2026 года.

Подписчики активно поздравляют пару и отмечают их красоту и теплые отношения.

«Можно ли с годами становиться все красивее и еще более влюбленными? Ваша пара доказывает, что да», – написала одна из поклонниц.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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