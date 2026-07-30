ФОТО. Забарный с красавицей-женой показали историю отношений
Илья и Ангелина вместе уже восемь лет
Футболист ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный и его жена Ангелина опубликовали совместный романтический пост в честь восьмилетия отношений.
Пара поделилась стильной фотосессией из Парижа – с прогулкой, кофе, объятиями и кадрами на фоне Эйфелевой башни.
«8 лет выбираем друг друга, растем вместе и с каждым днем любим друг друга немного сильнее», – написали супруги.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
В публикацию также вошел коллаж с историей их отношений: первые совместные фото, помолвка в 2022 году, свадьба в 2023-м и свежие кадры 2026 года.
Подписчики активно поздравляют пару и отмечают их красоту и теплые отношения.
«Можно ли с годами становиться все красивее и еще более влюбленными? Ваша пара доказывает, что да», – написала одна из поклонниц.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Яна Суркис стала на защиту Кристиана Биловара
Известный в прошлом наставник разочарован нынешним поколением столичного клуба