Экс-арбитр ФИФА прокомментировал судейство в провальном матче Полесья

Бывший арбитр Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал два игровых эпизода в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Копенгаген» – «Полесье», которые вызвали оживленное обсуждение в футбольном сообществе.

«На 26-й минуте игрок хозяев Роберт на бешеной скорости ворвался в штрафную полещуков. Легионер гостей Майсурадзе пытался ликвидировать угрозу, но, выполняя подкат, попал не в мяч, а в ногу визави. Арбитр из Чехии Марек Радина сразу четко указал на 11-метровую отметку.

Следует отдать должное Эльюнусси, мастерски исполнившему «приговор».

Что касается удаления «горожанина» Судзуки сразу после перерыва, то и здесь рефери действовал по закону: защитник сфолил на полещуке Краснопире, который выходил один на один с вратарем «Копенгагена».

Обидно, что даже играя в большинстве, подопечные Руслана Ротаня не смогли спастись и вынуждены сойти с дистанции».