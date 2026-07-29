Экс-арбитр ФИФА прокомментировал судейство в провальном матче Полесья
Чешский рефери действовал по закону
Бывший арбитр Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал два игровых эпизода в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Копенгаген» – «Полесье», которые вызвали оживленное обсуждение в футбольном сообществе.
«На 26-й минуте игрок хозяев Роберт на бешеной скорости ворвался в штрафную полещуков. Легионер гостей Майсурадзе пытался ликвидировать угрозу, но, выполняя подкат, попал не в мяч, а в ногу визави. Арбитр из Чехии Марек Радина сразу четко указал на 11-метровую отметку.
Следует отдать должное Эльюнусси, мастерски исполнившему «приговор».
Что касается удаления «горожанина» Судзуки сразу после перерыва, то и здесь рефери действовал по закону: защитник сфолил на полещуке Краснопире, который выходил один на один с вратарем «Копенгагена».
Обидно, что даже играя в большинстве, подопечные Руслана Ротаня не смогли спастись и вынуждены сойти с дистанции».
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