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Лига конференций
29 июля 2026, 22:40 |
1952
0

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал судейство в провальном матче Полесья

Чешский рефери действовал по закону

29 июля 2026, 22:40 |
1952
0
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал судейство в провальном матче Полесья
Мирослав Ступар
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Бывший арбитр Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал два игровых эпизода в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Копенгаген» – «Полесье», которые вызвали оживленное обсуждение в футбольном сообществе.

«На 26-й минуте игрок хозяев Роберт на бешеной скорости ворвался в штрафную полещуков. Легионер гостей Майсурадзе пытался ликвидировать угрозу, но, выполняя подкат, попал не в мяч, а в ногу визави. Арбитр из Чехии Марек Радина сразу четко указал на 11-метровую отметку.

Следует отдать должное Эльюнусси, мастерски исполнившему «приговор».

Что касается удаления «горожанина» Судзуки сразу после перерыва, то и здесь рефери действовал по закону: защитник сфолил на полещуке Краснопире, который выходил один на один с вратарем «Копенгагена».

Обидно, что даже играя в большинстве, подопечные Руслана Ротаня не смогли спастись и вынуждены сойти с дистанции».

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Мирослав Ступар Мнение эксперта Копенгаген Лига Европы Полесье Житомир Копенгаген - Полесье
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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