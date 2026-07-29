Датский клуб «Копенгаген» забил первым в ответном матче против украинского «Полесья» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций 2026/27.

Ошибка защитника «волков» Георги Майсурадзе привела к пенальти в ворота украинцев.

К точке подошел Мохамед Эльюнусси, который не промахнулся. На 27-й минуте хозяева вышли вперед – 1:0.

Напомним, что в первой встрече «Полесье» тоже пропустило первым, но сумело отыграться (3:3).

ВИДЕО. Бущан не спас. Полесье пропустило от Копенгагена с пенальти