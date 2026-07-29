Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Бущан не спас. Полесье пропустило от Копенгагена с пенальти
Лига конференций
29 июля 2026, 20:34 | Обновлено 29 июля 2026, 20:37
261
0

ВИДЕО. Бущан не спас. Полесье пропустило от Копенгагена с пенальти

Мохамед Эльюнусси не промахнулся с отметки

29 июля 2026, 20:34 | Обновлено 29 июля 2026, 20:37
261
0
ВИДЕО. Бущан не спас. Полесье пропустило от Копенгагена с пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Эльюнусси
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Датский клуб «Копенгаген» забил первым в ответном матче против украинского «Полесья» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций 2026/27.

Ошибка защитника «волков» Георги Майсурадзе привела к пенальти в ворота украинцев.

К точке подошел Мохамед Эльюнусси, который не промахнулся. На 27-й минуте хозяева вышли вперед – 1:0.

Напомним, что в первой встрече «Полесье» тоже пропустило первым, но сумело отыграться (3:3).

ВИДЕО. Бущан не спас. Полесье пропустило от Копенгагена с пенальти

По теме:
Пономарев назвал причину отсутствия Твердохлеба в матче с Гентом
Копенгаген – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФОТО. Фанаты Полесья отблагодарили Копенгаген за поддержку Украины
Копенгаген Полесье Житомир видео голов и обзор Лига конференций Копенгаген - Полесье пенальти Мохамед Эльюнусси
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Копенгаген – Полесье. Прогноз и анонс матча Лиги конференций
Футбол | 29 июля 2026, 18:00 19
Копенгаген – Полесье. Прогноз и анонс матча Лиги конференций
Копенгаген – Полесье. Прогноз и анонс матча Лиги конференций

Повторится ли голевая феерия в Дании?

Дочь Суркиса: «Сын вырастет и спросит, почему папе желают смерти»
Футбол | 28 июля 2026, 23:53 161
Дочь Суркиса: «Сын вырастет и спросит, почему папе желают смерти»
Дочь Суркиса: «Сын вырастет и спросит, почему папе желают смерти»

Яна Суркис стала на защиту Кристиана Биловара

Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
Бокс | 29.07.2026, 05:02
Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
Полесье срочно сменило состав на игру с Копенгагеном
Футбол | 29.07.2026, 20:01
Полесье срочно сменило состав на игру с Копенгагеном
Полесье срочно сменило состав на игру с Копенгагеном
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. Определены 6 команд-участниц 3-го раунда
Футбол | 29.07.2026, 06:23
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. Определены 6 команд-участниц 3-го раунда
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. Определены 6 команд-участниц 3-го раунда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
28.07.2026, 10:31 11
Футбол
Шакур СТИВЕНСОН: «Это единственный боксер, который победит Усика»
Шакур СТИВЕНСОН: «Это единственный боксер, который победит Усика»
29.07.2026, 10:37 1
Бокс
Клуб из деревни с 1500 жителями пробился в 3-й раунд Лиги чемпионов
Клуб из деревни с 1500 жителями пробился в 3-й раунд Лиги чемпионов
28.07.2026, 21:23 2
Футбол
Игорь Суркис принял решение о кадровых изменениях в Динамо
Игорь Суркис принял решение о кадровых изменениях в Динамо
28.07.2026, 06:58 10
Футбол
О'Салливан с разгромной победы стартовал на Шанхай Мастерс, Селби вылетел
О'Салливан с разгромной победы стартовал на Шанхай Мастерс, Селби вылетел
27.07.2026, 20:07
Снукер
Стало известно, сколько Джошуа заработал за шесть минут боя с Пренгой
Стало известно, сколько Джошуа заработал за шесть минут боя с Пренгой
28.07.2026, 07:32
Бокс
Решение Энрике. ПСЖ дал официальный ответ Ливерпулю по поводу Забарного
Решение Энрике. ПСЖ дал официальный ответ Ливерпулю по поводу Забарного
28.07.2026, 09:37 4
Футбол
Усик проведет грандиозный бой за титул чемпиона в Нью-Йорке – источник
Усик проведет грандиозный бой за титул чемпиона в Нью-Йорке – источник
29.07.2026, 08:06 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем