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Лига Европы
30 июля 2026, 18:48 | Обновлено 30 июля 2026, 19:32
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Игорь Костюк подвел итоги матча Динамо

Тренер – о предстоящем матче с ПАОКом

30 июля 2026, 18:48 | Обновлено 30 июля 2026, 19:32
1230
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Игорь Костюк подвел итоги матча Динамо
ФК Динамо. Игорь Костюк
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Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк высказался о предстоящем матче киевского клуба в квалификации Лиги Европы против ПАОКа.

– В первом матче у «Динамо» возникли трудности в обороне, особенно много проблем создал Константелиас. Есть ли у вас особый план на завтрашний матч, чтобы избежать этих проблем?

– Конечно, это один из ключевых игроков в составе ПАОКа. Соперники на таком уровне хорошо пользуются нашими ошибками, что и сделал ПАОК. Команда использует эти моменты — они быстро переходят из обороны в атаку, игроки хорошо располагаются. Но мы сделали выводы. Считаю, это поможет нам в завтрашнем матче.

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Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
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Ми вже давно зробили свої висновки. Його рівень не відповідає очікуванням вболівальників. Сумно, що всі мовчать. Звісно, не на часі. Але від цієї суцільної ганьби прийшла  байдужість. Мені байдуже як зіграє ДК. Поки не змінять тренера. Якщо поділяєте думку - натисніть +. Можливо я помиляюсь…
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Петушара опять ху*ню накукарекал...
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