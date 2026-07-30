Игорь Костюк подвел итоги матча Динамо

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк высказался о предстоящем матче киевского клуба в квалификации Лиги Европы против ПАОКа.

– В первом матче у «Динамо» возникли трудности в обороне, особенно много проблем создал Константелиас. Есть ли у вас особый план на завтрашний матч, чтобы избежать этих проблем?

– Конечно, это один из ключевых игроков в составе ПАОКа. Соперники на таком уровне хорошо пользуются нашими ошибками, что и сделал ПАОК. Команда использует эти моменты — они быстро переходят из обороны в атаку, игроки хорошо располагаются. Но мы сделали выводы. Считаю, это поможет нам в завтрашнем матче.