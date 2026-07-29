Названы стартовые составы на ответный матч отбора ЛК Копенгаген – Полесье

Главные тренеры «Копенгагена» и «Полесья» – Бо Свенссон и Руслан Ротань – определились со стартовыми составами на ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2026/27.

Второй поединок между командами пройдет на стадионе «Паркен» в столице Дании – Копенгагене.

По сравнению с прошлой игрой в составе житомирян состоялась одна замена. На место Борела Томандзото выйдет Руслан Бабенко, который будет капитаном.

Хозяева тоже выбрали другой состав. Ворота будет защищать голкипер, ездивший на ЧМ-2026 с Хорватией, Доминик Котарски. Также в основе выйдет опытный полузащитник Томас Дилейни.

Первая игра между командами подарила кучу голов — 3:3. Ответный матч начнется 29 июля в 20:00.

Стартовые составы на матч «Копенгаген» – «Полесье»:

«Копенгаген»: Котарски – Крал, Беймо, Сузуки, Лопес – Дилейни, Клем — Мадсен, Эльюнусси, Роберт – Корнелиус

«Полесье»: Бущан – Крушинский, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко (К), Андриевский, Федор – Назаренко, Андраде, Краснопир