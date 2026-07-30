Костюк оставил двух игроков Динамо в Люблине перед матчем Лиги Европы

В четверг, 30 июля, состоится второй матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся греческий ПАОК и киевское «Динамо» (первая игра – 2:3 в пользу соперника «бело-синих»).

Главный тренер украинской команды Игорь Костюк сообщил, что из-за травм не сможет рассчитывать на двух важных футболистов – защитника Александра Тымчика и полузащитника Николая Михайленко.

Оба игрока остались в польском Люблине, где «Динамо» провело первый матч – игроки продолжают восстанавливаться и готовиться к возвращению на поле по индивидуальной программе.

В прошлом сезоне 29-летний Тымчик провел 21 поединок, а 25-летний Михайленко выходил на поле в 35 матчах, где забил два гола и отдал две результативных передачи.

Противостояние ПАОКа и «Динамо» начнется в 20:45 по киевскому времени. Победитель этого поединка сыграет против сильнейшего в паре «Андерлехт» – «Хаммарбю».