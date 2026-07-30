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  4. Костюк оставил двух игроков Динамо в Люблине перед матчем Лиги Европы
Лига Европы
30 июля 2026, 10:10 |
864
0

Костюк оставил двух игроков Динамо в Люблине перед матчем Лиги Европы

Тымчик и Михайленко находятся в Польше, где продолжают заниматься индивидуально

30 июля 2026, 10:10 |
864
0
Костюк оставил двух игроков Динамо в Люблине перед матчем Лиги Европы
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк
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В четверг, 30 июля, состоится второй матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся греческий ПАОК и киевское «Динамо» (первая игра – 2:3 в пользу соперника «бело-синих»).

Главный тренер украинской команды Игорь Костюк сообщил, что из-за травм не сможет рассчитывать на двух важных футболистов – защитника Александра Тымчика и полузащитника Николая Михайленко.

Оба игрока остались в польском Люблине, где «Динамо» провело первый матч – игроки продолжают восстанавливаться и готовиться к возвращению на поле по индивидуальной программе.

В прошлом сезоне 29-летний Тымчик провел 21 поединок, а 25-летний Михайленко выходил на поле в 35 матчах, где забил два гола и отдал две результативных передачи.

Противостояние ПАОКа и «Динамо» начнется в 20:45 по киевскому времени. Победитель этого поединка сыграет против сильнейшего в паре «Андерлехт» – «Хаммарбю».

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Лига Европы ПАОК ПАОК - Динамо Динамо Киев Игорь Костюк Александр Тымчик Николай Михайленко
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
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