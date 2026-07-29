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Лига конференций
29 июля 2026, 13:49 | Обновлено 29 июля 2026, 14:31
542
0

Чеснаков предсказал счет матча «Полесье» – «Копенгаген»

В Дании ожидается очень упорная борьба

29 июля 2026, 13:49 | Обновлено 29 июля 2026, 14:31
542
0
Чеснаков предсказал счет матча «Полесье» – «Копенгаген»
ФК Ворскла. Владимир Чеснаков
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Многолетний капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков, входящий в число ветеранов украинского футбола, эксклюзивно для Sport.ua дал прогноз на ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций «Копенгаген» – «Полесье», который состоится 29 июля в Дании.

«Из предматчевых комментариев житомирских футболистов чувствуется, что они уверены в своих силах, однако важно, чтобы обошлось без самоуверенности.

Все же не исключено, что неделю назад в словацком Кошице датчане недооценили полещуков и едва не поплатились за это. Считаю, что номинальные хозяева были ближе к победе.

Поэтому сегодня в Копенгагене подопечным Руслана Ротаня нужно быть начеку. В родных стенах «горожане» могут продемонстрировать более слаженную игру.

На мой взгляд, очень многое будет зависеть от того, останутся ли полещуки верны себе. В Словакии они показали, что уже многое умеют, вот только должны быть более осторожными у своих ворот.

Также хотелось бы пожелать гостям ценить голевые моменты, тем более что в Копенгагене их, по сравнению с первым матчем, удастся создать меньше. Но я склоняюсь к тому, что «Полесье» вырвет победу – 2:1 и пробьется в следующий раунд Лиги конференций».

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Владимир Чеснаков Полесье Житомир Копенгаген Лига конференций прогнозы инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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