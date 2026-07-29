АМОРИМ: «Нравится работать с командами, которые проходят сложный период»

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим поделился мыслями относительно того, почему «россонери» выбрали его на должность главного тренера.

– Я думаю, меня выбрали из-за сочетания нескольких причин. Они почувствовали, что я правильный человек, учитывая то, как я хочу, чтобы команда играла. Они поняли, что хотят играть так же.

И думаю, они выбрали меня не только из-за моих успехов, но и потому, что мой опыт в таком большом клубе, как «Манчестер Юнайтед», помог им лучше понять, кто я.

А затем все мысли, которыми я делился во время встреч с господином Кардинале, помогли им понять, что я готов к этой работе не только благодаря прошлым успехам, но и благодаря неудачам. Думаю, это имело большой вес во время этих обсуждений.

Я очень счастлив и горжусь тем, что был тренером «Манчестер Юнайтед» в тот период, но сейчас я в «Милане». Я поговорил с некоторыми людьми в клубе: с Массаро, с господином Барези, я изменил некоторые их сообщения.

Сейчас это самое важное – понять, в каком клубе я нахожусь и какая у него история. Для меня в этот раз было легче, потому что я болел за «Милан» с детства, поэтому знаю культуру клуба, его видение и историю.

Это уже прошлое, а наша цель – построить новое будущее. Мы должны понимать, что находимся в другом контексте; мы хотим рисковать, делая ставку на молодых игроков и перестраивая команду. Можно сказать, что это риск и для тренера, но я предпочитаю этот риск и хочу быть увлеченным чем-то новым.

И еще раз: они выбрали меня не просто так, и одна из причин – мне нравится работать с командами, которые переживают сложный период. Я знаю, что это непросто, но мы хотим построить что-то новое, – сказал Аморим.

Рубен Аморим возглавил «Милан» летом этого года. Сейчас команда готовится к сезону в Австралии, где 5 августа проведет спарринг с «Интером».