ФОТО. Герою ЧМ запретили играть под именем, под которым его знает весь мир

У 40-летнего голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи возникла необычная проблема в Чили.

Настоящее имя вратаря – Жозимар Жозе Эвора Диас. Однако всю карьеру он выступает под прозвищем «Vozinha», под которым и стал одним из ярких героев чемпионата мира 2026 года.

Теперь использовать знаменитую надпись на футболке ему могут запретить. Согласно регламенту чемпионата Чили, на игровой форме футболиста должна быть указана его фамилия, а использование прозвищ и псевдонимов запрещено.

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Таким образом, вместо «Vozinha» на футболке голкипера «Коло-Коло» может появиться «Évora» или «Dias».

Чилийский клуб уже обратился в местную футбольную федерацию с просьбой сделать для вратаря исключение. Вопрос должен рассмотреть юридический департамент.

Интересно, что прозвище Возинья закрепилось за футболистом еще в детстве и впоследствии стало фактически его футбольным именем.