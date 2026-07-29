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29 июля 2026, 01:13 | Обновлено 29 июля 2026, 01:25
420
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ФОТО. Джорджину разнесли в сети за слишком откровенный наряд на гольфе

Джорджина Родригес похвасталась фигурой во время семейного отдыха

29 июля 2026, 01:13 | Обновлено 29 июля 2026, 01:25
420
1 Comments
ФОТО. Джорджину разнесли в сети за слишком откровенный наряд на гольфе
Instagram. Джорджина Родригес
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Невеста Криштиану РоналдуДжорджина Родригес – снова оказалась в центре внимания в социальных сетях.

32-летняя модель и инфлюенсер опубликовала серию ярких фотографий с семейного отдыха в Португалии. Вместе с Роналду и детьми Джорджина провела день на поле для гольфа.

Для активного отдыха Родригес выбрала обтягивающий розовый комплект собственного бренда Mimoa, который подчеркнул ее фигуру. На некоторых кадрах невеста Роналду позирует с клюшкой для гольфа, а также проводит время вместе с детьми и знаменитым футболистом.

Публикация быстро стала вирусной. По данным румынского Digi Sport, только за первые 24 часа фотографии набрали около 2,3 миллиона лайков.

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Образ Джорджины при этом вызвал неоднозначную реакцию. Часть пользователей раскритиковала ее наряд, назвав его нетипичным для традиционного дресс-кода на поле для гольфа. Другие, наоборот, засыпали Родригес комплиментами.

«Тебе очень идет Португалия», «Ты невероятная», «Лучшее, что я видел на поле для гольфа», – написали поклонники под фотографиями.

Сама Джорджина использовала публикацию и для продвижения своего бренда Mimoa, подчеркнув, что он создан для активной жизни, семьи и моментов, которые хочется запомнить.

На Instagram Родригес подписаны более 76 миллионов пользователей.

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фото девушки Криштиану Роналду Джорджина Родригес lifestyle
Максим Лапченко Источник: Digisport.ro
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Комментарии 1
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На Беркову похожа,такая же шахта разбитая.
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