ФОТО. Джорджину разнесли в сети за слишком откровенный наряд на гольфе
Джорджина Родригес похвасталась фигурой во время семейного отдыха
Невеста Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – снова оказалась в центре внимания в социальных сетях.
32-летняя модель и инфлюенсер опубликовала серию ярких фотографий с семейного отдыха в Португалии. Вместе с Роналду и детьми Джорджина провела день на поле для гольфа.
Для активного отдыха Родригес выбрала обтягивающий розовый комплект собственного бренда Mimoa, который подчеркнул ее фигуру. На некоторых кадрах невеста Роналду позирует с клюшкой для гольфа, а также проводит время вместе с детьми и знаменитым футболистом.
Публикация быстро стала вирусной. По данным румынского Digi Sport, только за первые 24 часа фотографии набрали около 2,3 миллиона лайков.
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Образ Джорджины при этом вызвал неоднозначную реакцию. Часть пользователей раскритиковала ее наряд, назвав его нетипичным для традиционного дресс-кода на поле для гольфа. Другие, наоборот, засыпали Родригес комплиментами.
«Тебе очень идет Португалия», «Ты невероятная», «Лучшее, что я видел на поле для гольфа», – написали поклонники под фотографиями.
Сама Джорджина использовала публикацию и для продвижения своего бренда Mimoa, подчеркнув, что он создан для активной жизни, семьи и моментов, которые хочется запомнить.
На Instagram Родригес подписаны более 76 миллионов пользователей.
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