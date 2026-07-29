ФОТО. Жена Забарного похвасталась фигурой во время отдыха в Испании

Жена футболиста ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного – Ангелина Забарная – поделилась с подписчиками новой яркой серией фотографий.

На своей странице в Instagram девушка опубликовала подборку кадров с отдыха в Испании, коротко подписав публикацию: «Spain recap».

Для фотосессии Ангелина выбрала леопардовый купальник, белую рубашку и шляпу. Украинка позировала возле бассейна на фоне живописного морского побережья и продемонстрировала стройную фигуру.

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Новые кадры вызвали немало реакций у подписчиков Забарной. В комментариях ей оставили десятки комплиментов:

«Солнышко, какая ты роскошная»; «Кудряшки просто топ»; «Невероятная красавица!» и так далее.

Фотографии Ангелины также быстро собрали более тысячи лайков.