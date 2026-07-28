В Карпатах сообщили, есть ли шансы на возвращение Шведа

Генеральный директор «Карпат» Андрей Русол ответил на вопрос о возможности возвращения в команду Марьяна Шведа.

«На данный момент шансов нет, что Швед присоединится к «Карпатам», – сказал Русол.

29-летний вингер принадлежит «Шахтеру». Его контракт с «горняками» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Швед – воспитанник «Карпат», в составе которых и дебютировал во взрослом футболе, после чего еще дважды возвращался к «львам». В 2017 году Марьян вернулся в родную команду после двух лет в «Севилье». Швед ярко проявил себя в составе «зелено-белых» и был продан в «Селтик», где не закрепился в составе и в 2019 году вернулся в «Карпаты» на правах аренды.

Всего в составе львовского клуба Швед сыграл 56 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 7 ассистов.

Новый сезон «львы» начнут в субботу, 1 августа, выездным матчем с «Кривбассом». Начало игры запланировано на 13:00 по киевскому времени.