Александрия не может рассчитывать на двух летних новичков

Как стало известно Sport.ua, ещё до старта сезона в Первой лиге главный претендент на повышение в классе — «Александрия» — осталась без двух летних новичков, перешедших из «Руха».

По имеющейся информации, возвращение в строй защитника Юрия Копыны ожидается перед матчем третьего тура с «Ингульцем», который состоится 8 августа, а на восстановление универсала Дениса Слюсаря, получившего травму голеностопа, потребуется 2–3 месяца.

В первом туре подопечные Владимира Шарана сенсационно сыграли дома вничью с тернопольской «Нивой» — 1:1.