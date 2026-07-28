Украина. Первая лига28 июля 2026, 22:32 |
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Александрия не может рассчитывать на двух летних новичков
У фаворита Первой лиги уже на старте потери
28 июля 2026, 22:32 |
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Как стало известно Sport.ua, ещё до старта сезона в Первой лиге главный претендент на повышение в классе — «Александрия» — осталась без двух летних новичков, перешедших из «Руха».
По имеющейся информации, возвращение в строй защитника Юрия Копыны ожидается перед матчем третьего тура с «Ингульцем», который состоится 8 августа, а на восстановление универсала Дениса Слюсаря, получившего травму голеностопа, потребуется 2–3 месяца.
В первом туре подопечные Владимира Шарана сенсационно сыграли дома вничью с тернопольской «Нивой» — 1:1.
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