Защитник Динамо Вивчаренко перенес операцию

Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко перенес операцию на колене, сообщает пресс-служба киевлян.

Футболист получил травму во втором матче первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против «Университати». Главный врач «Динамо» Андрей Шморгун рассказал подробности лечения Вивчаренко.

«В прошлую пятницу Константину была проведена артроскопия коленного сустава. Операцию в Барселоне выполнил профессор Рамон Кугат. Вместе с нашим футболистом находился клубный врач Игорь Конивец. По возвращении в Киев защитник начнет реабилитацию на клубной базе «Динамо», – сказал он.

В Украине Константин будет проходить восстановительные процедуры и физиотерапию, также ему назначены занятия в реабилитационном зале и комплекс специальных физических упражнений.