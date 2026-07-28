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Украина. Премьер лига
28 июля 2026, 20:26 | Обновлено 28 июля 2026, 20:27
283
0

Защитник Динамо Вивчаренко перенес операцию

Константин продолжит восстанавливаться в Киеве

28 июля 2026, 20:26 | Обновлено 28 июля 2026, 20:27
283
0
Защитник Динамо Вивчаренко перенес операцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Константин Вивчаренко
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Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко перенес операцию на колене, сообщает пресс-служба киевлян.

Футболист получил травму во втором матче первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против «Университати». Главный врач «Динамо» Андрей Шморгун рассказал подробности лечения Вивчаренко.

«В прошлую пятницу Константину была проведена артроскопия коленного сустава. Операцию в Барселоне выполнил профессор Рамон Кугат. Вместе с нашим футболистом находился клубный врач Игорь Конивец. По возвращении в Киев защитник начнет реабилитацию на клубной базе «Динамо», – сказал он.

В Украине Константин будет проходить восстановительные процедуры и физиотерапию, также ему назначены занятия в реабилитационном зале и комплекс специальных физических упражнений.

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Константин Вивчаренко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига травма операция на колене
Андрей Плыгун Источник: ФК Динамо Киев
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