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  4. УЕФА резко отреагировал на идею Инфантино: «Футбол – не собственность ФИФА»
Чемпионат мира
28 июля 2026, 19:33 |
768
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УЕФА резко отреагировал на идею Инфантино: «Футбол – не собственность ФИФА»

УЕФА решительно против планов главы ФИФА на реформу чемпионатов мира

28 июля 2026, 19:33 |
768
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УЕФА резко отреагировал на идею Инфантино: «Футбол – не собственность ФИФА»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино
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Президент ФИФА Джанни Инфантино запустил процесс продажи прав на проведение чемпионата мира частным инвесторам. В УЕФА немедленно отреагировали.

«УЕФА относится к этому вопросу серьезно. Все национальные футбольные ассоциации и все заинтересованные стороны, от лиг, клубов, игроков, болельщиков и правительств до всех, кому небезразлично будущее этого вида спорта, должны последовать этому примеру.

Суть футбола и его управление не являются товаром, который можно купить и продать, особенно учитывая отсутствие прозрачности в отношении бенефициаров. Никто из нас не владеет футболом. Это не собственность ФИФА, которую можно купить и продать», – говорится в официальном заявлении УЕФА.

Ранее в УЕФА выступали решительно против очередного расширения чемпионата мира. Конфликт двух влиятельных организаций не сулит футболу ничего хорошего.

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Руслан Полищук Источник: Goal.com
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Це проти розишрення ЧС виступают ті дебіли, які при своїх 50-ти асоціаціях хочуть зробити фінальну частину Євро на 32 команди? 
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