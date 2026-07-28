УЕФА резко отреагировал на идею Инфантино: «Футбол – не собственность ФИФА»
УЕФА решительно против планов главы ФИФА на реформу чемпионатов мира
Президент ФИФА Джанни Инфантино запустил процесс продажи прав на проведение чемпионата мира частным инвесторам. В УЕФА немедленно отреагировали.
«УЕФА относится к этому вопросу серьезно. Все национальные футбольные ассоциации и все заинтересованные стороны, от лиг, клубов, игроков, болельщиков и правительств до всех, кому небезразлично будущее этого вида спорта, должны последовать этому примеру.
Суть футбола и его управление не являются товаром, который можно купить и продать, особенно учитывая отсутствие прозрачности в отношении бенефициаров. Никто из нас не владеет футболом. Это не собственность ФИФА, которую можно купить и продать», – говорится в официальном заявлении УЕФА.
Ранее в УЕФА выступали решительно против очередного расширения чемпионата мира. Конфликт двух влиятельных организаций не сулит футболу ничего хорошего.
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