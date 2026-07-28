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Украина. Премьер лига
28 июля 2026, 17:59 | Обновлено 28 июля 2026, 18:18
957
0

ОФИЦИАЛЬНО. Заря провернула второй трансфер за день

Илья Караващенко перебрался в луганский клуб

28 июля 2026, 17:59 | Обновлено 28 июля 2026, 18:18
957
0
ОФИЦИАЛЬНО. Заря провернула второй трансфер за день
ФК Заря
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Луганская «Заря» официально объявила о подписании украинского голкипера Ильи Караващенко. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Добро пожаловать Илья Караващенко в состав луганской «Зари» и желаем новых свершений», – говорится в сообщении.

На профессиональном уровне Илья дебютировал в 2023 году за ФСК «Мариуполь». В свое время выступал за клубы ВПК-Агро, «Десна», «Левый Берег», «Лесное», «Кудровка».

Ранее «Заря» официально объявила о подписании украинского защиитника Артема Мачелюка.

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Илья Караващенко Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Заря Луганск
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