Украина. Премьер лига28 июля 2026, 17:59 | Обновлено 28 июля 2026, 18:18
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ОФИЦИАЛЬНО. Заря провернула второй трансфер за день
Илья Караващенко перебрался в луганский клуб
28 июля 2026, 17:59 | Обновлено 28 июля 2026, 18:18
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Луганская «Заря» официально объявила о подписании украинского голкипера Ильи Караващенко. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Добро пожаловать Илья Караващенко в состав луганской «Зари» и желаем новых свершений», – говорится в сообщении.
На профессиональном уровне Илья дебютировал в 2023 году за ФСК «Мариуполь». В свое время выступал за клубы ВПК-Агро, «Десна», «Левый Берег», «Лесное», «Кудровка».
Ранее «Заря» официально объявила о подписании украинского защиитника Артема Мачелюка.
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