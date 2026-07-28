ОФИЦИАЛЬНО. Заря провернула второй трансфер за день

Луганская «Заря» официально объявила о подписании украинского голкипера Ильи Караващенко. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Добро пожаловать Илья Караващенко в состав луганской «Зари» и желаем новых свершений», – говорится в сообщении.

На профессиональном уровне Илья дебютировал в 2023 году за ФСК «Мариуполь». В свое время выступал за клубы ВПК-Агро, «Десна», «Левый Берег», «Лесное», «Кудровка».

Ранее «Заря» официально объявила о подписании украинского защиитника Артема Мачелюка.