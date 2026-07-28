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WTA
28 июля 2026, 12:46 | Обновлено 28 июля 2026, 13:50
185
0

Букша – Полина Кудерметова. Соперница Свитолиной. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне

28 июля 2026, 12:46 | Обновлено 28 июля 2026, 13:50
185
0
Букша – Полина Кудерметова. Соперница Свитолиной. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристина Букша
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28 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 10) узнает первую соперницу на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне (США), где она посеяна под вторым номером и начнет выступления со второго раунда.

Свитолина в 1/8 финала сыграет с победительницей пары Кристина Букша (Испания, WTA 40) – Полина Кудерметова (Узбекистан, WTA 108). Встреча Букши и Кудерметовой начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву.

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Ранее Букша ни разу не играла против Кудерметовой-младшей.

Свитолина – единственная представительница Украины, которая сыграет на пятисотнике в столице США.

📺 Видеотрансляция

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Элина Свитолина Кристина Букша Полина Кудерметова смотреть онлайн WTA Вашингтон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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