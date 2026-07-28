ФОТО. Харьков показал новую форму после ребрендинга
Украинский клуб выпустил экипировку совместно с Adidas
Футбольный клуб «Харьков» начал сотрудничество с известным брендом Adidas и презентовал первую игровую форму после ребрендинга клуба.
«Харьков» совместно с партнером пока презентовали только домашний комплект в багряном цвете. Выездная форма в золотом исполнении будет обнародована позже.
Клуб выбрал багряный цвет как символ украинского казачества, силы духа и несокрушимости людей, защищающих Украину. Золотой в выездном комплекте – это продолжение желтого, предыдущего этапа клуба.
«После ребрендинга первый комплект должен был сразу работать на узнаваемость клуба. Мы очень рады начать новую страницу в сотрудничестве с Adidas», – рассказал Юрий Коротун, вице-президент футбольного клуба «Харьков».
ФОТО. Харьков показал новую форму после ребрендинга
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Греческий клуб выступил с заявлением
Илью готовы продать за 60 миллионов евро