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Украина. Премьер лига
28 июля 2026, 10:22 | Обновлено 28 июля 2026, 10:23
493
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ФОТО. Харьков показал новую форму после ребрендинга

Украинский клуб выпустил экипировку совместно с Adidas

28 июля 2026, 10:22 | Обновлено 28 июля 2026, 10:23
493
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ФОТО. Харьков показал новую форму после ребрендинга
ФК Харьков
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Футбольный клуб «Харьков» начал сотрудничество с известным брендом Adidas и презентовал первую игровую форму после ребрендинга клуба.

«Харьков» совместно с партнером пока презентовали только домашний комплект в багряном цвете. Выездная форма в золотом исполнении будет обнародована позже.

Клуб выбрал багряный цвет как символ украинского казачества, силы духа и несокрушимости людей, защищающих Украину. Золотой в выездном комплекте – это продолжение желтого, предыдущего этапа клуба.

«После ребрендинга первый комплект должен был сразу работать на узнаваемость клуба. Мы очень рады начать новую страницу в сотрудничестве с Adidas», – рассказал Юрий Коротун, вице-президент футбольного клуба «Харьков».

ФОТО. Харьков показал новую форму после ребрендинга

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Харьков Украинская Премьер-лига фото игровая форма чемпионат Украины по футболу adidas
Андрей Витренко Источник: ФК Харьков
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Мʼяко кажучи, айдентика ніяка. Але, певно, дуже дорога 
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