Футбольный клуб «Харьков» начал сотрудничество с известным брендом Adidas и презентовал первую игровую форму после ребрендинга клуба.

«Харьков» совместно с партнером пока презентовали только домашний комплект в багряном цвете. Выездная форма в золотом исполнении будет обнародована позже.

Клуб выбрал багряный цвет как символ украинского казачества, силы духа и несокрушимости людей, защищающих Украину. Золотой в выездном комплекте – это продолжение желтого, предыдущего этапа клуба.

«После ребрендинга первый комплект должен был сразу работать на узнаваемость клуба. Мы очень рады начать новую страницу в сотрудничестве с Adidas», – рассказал Юрий Коротун, вице-президент футбольного клуба «Харьков».

ФОТО. Харьков показал новую форму после ребрендинга