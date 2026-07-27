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Испания
27 июля 2026, 17:59 | Обновлено 27 июля 2026, 18:13
434
0

Реал забеспокоился. Клуб срочно запланировал встречу с Винисиусом

Мадрид хочет сохранить форварда

27 июля 2026, 17:59 | Обновлено 27 июля 2026, 18:13
434
0
Реал забеспокоился. Клуб срочно запланировал встречу с Винисиусом
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
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По информации испанских СМИ, Реал уже на этой неделе продолжит переговоры с Винисиусом Жуниором о подписании нового контракта.

Договор бразильского форварда истекает летом 2027 года, а мадридский клуб обеспокоила информация о том, что Арсенал серьезно заинтересовался шансом подписать Винисиуса.

Ранее сообщалось, что если сторонам не удастся договориться, то Реал подумает о продаже ведущего игрока – терять его бесплатно клуб не собирается.

Вингер провел за Реал 375 матчей, забил 128 голов и сделал 100 ассистов.

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трансферы Реал Мадрид Винисиус Жуниор
Иван Зинченко Источник: AS
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