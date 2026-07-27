Реал забеспокоился. Клуб срочно запланировал встречу с Винисиусом

По информации испанских СМИ, Реал уже на этой неделе продолжит переговоры с Винисиусом Жуниором о подписании нового контракта.

Договор бразильского форварда истекает летом 2027 года, а мадридский клуб обеспокоила информация о том, что Арсенал серьезно заинтересовался шансом подписать Винисиуса.

Ранее сообщалось, что если сторонам не удастся договориться, то Реал подумает о продаже ведущего игрока – терять его бесплатно клуб не собирается.

Вингер провел за Реал 375 матчей, забил 128 голов и сделал 100 ассистов.