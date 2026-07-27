Испания27 июля 2026, 17:59 | Обновлено 27 июля 2026, 18:13
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Реал забеспокоился. Клуб срочно запланировал встречу с Винисиусом
Мадрид хочет сохранить форварда
27 июля 2026, 17:59 | Обновлено 27 июля 2026, 18:13
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По информации испанских СМИ, Реал уже на этой неделе продолжит переговоры с Винисиусом Жуниором о подписании нового контракта.
Договор бразильского форварда истекает летом 2027 года, а мадридский клуб обеспокоила информация о том, что Арсенал серьезно заинтересовался шансом подписать Винисиуса.
Ранее сообщалось, что если сторонам не удастся договориться, то Реал подумает о продаже ведущего игрока – терять его бесплатно клуб не собирается.
Вингер провел за Реал 375 матчей, забил 128 голов и сделал 100 ассистов.
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