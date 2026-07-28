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  4. Илья Забарный определился с клубом, ради которого покинет ПСЖ
Англия
28 июля 2026, 07:02 |
1939
0

Илья Забарный определился с клубом, ради которого покинет ПСЖ

Илья готов к переходу в «Ливерпуль»

28 июля 2026, 07:02 |
1939
0
Илья Забарный определился с клубом, ради которого покинет ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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«Ливерпуль» продолжает работу над возможным переходом украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного. Английский клуб изучает вариант аренды футболиста с правом последующего выкупа.

По имеющейся информации, сам Забарный открыт для такого трансфера. В то же время условия потенциальной сделки также анализирует «Челси», который внимательно следит за ситуацией вокруг украинца.

Если в ближайшее время появится возможность продвижения в переговорах, «Ливерпуль» готов ускорить процесс.

Несколько недель назад спортивный директор мерсисайдцев Ричард Хьюз посетил Париж, где обсуждал возможные трансферы Забарного и Брэдли Баркола.

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Илья Забарный трансферы АПЛ трансферы ПСЖ Ливерпуль трансферы Лиги 1
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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