Илья Забарный определился с клубом, ради которого покинет ПСЖ

«Ливерпуль» продолжает работу над возможным переходом украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного. Английский клуб изучает вариант аренды футболиста с правом последующего выкупа.

По имеющейся информации, сам Забарный открыт для такого трансфера. В то же время условия потенциальной сделки также анализирует «Челси», который внимательно следит за ситуацией вокруг украинца.

Если в ближайшее время появится возможность продвижения в переговорах, «Ливерпуль» готов ускорить процесс.

Несколько недель назад спортивный директор мерсисайдцев Ричард Хьюз посетил Париж, где обсуждал возможные трансферы Забарного и Брэдли Баркола.