Илья Забарный определился с клубом, ради которого покинет ПСЖ
Илья готов к переходу в «Ливерпуль»
«Ливерпуль» продолжает работу над возможным переходом украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного. Английский клуб изучает вариант аренды футболиста с правом последующего выкупа.
По имеющейся информации, сам Забарный открыт для такого трансфера. В то же время условия потенциальной сделки также анализирует «Челси», который внимательно следит за ситуацией вокруг украинца.
Если в ближайшее время появится возможность продвижения в переговорах, «Ливерпуль» готов ускорить процесс.
Несколько недель назад спортивный директор мерсисайдцев Ричард Хьюз посетил Париж, где обсуждал возможные трансферы Забарного и Брэдли Баркола.
#LFC 🔴 🚨— Wilson Cox LFC (@WilsonCoxLFC) July 26, 2026
EXCL: Liverpool are continuing to explore a possible loan with an option to buy for Illia Zabarnyi.
The defender is understood to be open to the move, while Chelsea are also exploring the conditions of a potential deal. Liverpool could accelerate negotiations soon if… pic.twitter.com/SphNPiDz3p
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