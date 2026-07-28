Известный футболист отказался играть за Шахтер в Украине

Переход атакующего полузащитника «Гремио» Габриэля Мека в донецкий «Шахтер» не состоится. Стороны не смогли завершить переговоры о трансфере 18-летнего бразильца.

«Гремио» ранее одобрил предложение «горняков» в размере 12 миллионов евро, однако сделка сорвалась из-за финансовых разногласий. В частности, представители футболиста требовали предусмотреть бонус в размере 1 миллиона евро за участие игрока в матчах.

Впрочем, главной причиной отказа стал сам Габриэл Мек. Молодой талант не хочет продолжать карьеру в украинском чемпионате и стремится выступать в одном из ведущих европейских турниров.

Интересно, что в прошлом году Мек уже отклонил предложение «Шахтера» на сумму 15 миллионов евро. Теперь футболист ожидает предложений от клубов из топ-лиг Европы.