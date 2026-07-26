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Англия
26 июля 2026, 15:15 | Обновлено 26 июля 2026, 15:37
456
0

Уйдет в Арсенал? В Ньюкасле не уверены, что удастся сохранить капитана

Эдди Хау прокомментировал интерес «канониров» к Бруно Гимараешу

26 июля 2026, 15:15 | Обновлено 26 июля 2026, 15:37
456
0
Уйдет в Арсенал? В Ньюкасле не уверены, что удастся сохранить капитана
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хау и Бруно Гимараеш
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау заявил, что не знает, останется ли Бруно Гимараеш в клубе на фоне интереса со стороны лондонского «Арсенала».

«У меня было несколько очень хороших разговоров с ним перед чемпионатом мира, во время чемпионата мира и после чемпионата мира, – сказал Хау. – То, о чем мы говорили, должно остаться частным, но он просто замечательный игрок и замечательный человек.

Я не знаю, что будет с будущим Бруно. Это вопрос для других людей, чтобы строить предположения. Это те разговоры, частью которых я не являюсь».

В это трансферное окно «Ньюкасл» уже потерял двух важных игроков. Сначала вингер Энтони Гордон перешел в «Барселону», а затем полузащитник Сандро Тонали – в «Тоттенхэм». На фоне этого Хау подчеркнул, что хотел бы сохранить бразильского полузащитника в команде.

«Бруно – капитан нашего футбольного клуба. Он был невероятным игроком и человеком на протяжении всего времени, что мы работаем вместе. Я говорю от имени всех в футбольном клубе. Мы все его очень любим и, конечно, каждый хочет, чтобы он остался», – сказал главный тренер.

В прошлом сезоне «Ньюкасл» финишировал на 12-м месте. Новый сезон АПЛ команда начнет домашним матчем против «Ливерпуля» 23 августа.

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Бруно Гимараеш Эдди Хау Ньюкасл Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Чирко Источник: Reuters
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