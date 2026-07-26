Уйдет в Арсенал? В Ньюкасле не уверены, что удастся сохранить капитана

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау заявил, что не знает, останется ли Бруно Гимараеш в клубе на фоне интереса со стороны лондонского «Арсенала».

«У меня было несколько очень хороших разговоров с ним перед чемпионатом мира, во время чемпионата мира и после чемпионата мира, – сказал Хау. – То, о чем мы говорили, должно остаться частным, но он просто замечательный игрок и замечательный человек.

Я не знаю, что будет с будущим Бруно. Это вопрос для других людей, чтобы строить предположения. Это те разговоры, частью которых я не являюсь».

В это трансферное окно «Ньюкасл» уже потерял двух важных игроков. Сначала вингер Энтони Гордон перешел в «Барселону», а затем полузащитник Сандро Тонали – в «Тоттенхэм». На фоне этого Хау подчеркнул, что хотел бы сохранить бразильского полузащитника в команде.

«Бруно – капитан нашего футбольного клуба. Он был невероятным игроком и человеком на протяжении всего времени, что мы работаем вместе. Я говорю от имени всех в футбольном клубе. Мы все его очень любим и, конечно, каждый хочет, чтобы он остался», – сказал главный тренер.

В прошлом сезоне «Ньюкасл» финишировал на 12-м месте. Новый сезон АПЛ команда начнет домашним матчем против «Ливерпуля» 23 августа.