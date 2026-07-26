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26 июля 2026, 04:06 |
117
0

ВИДЕО. Зиркзе обыграл троих и забил невероятный гол за Манчестер Юнайтед

Фанаты сравнили сольный проход игрока с голами Лионеля Месси

26 июля 2026, 04:06 |
117
0
ВИДЕО. Зиркзе обыграл троих и забил невероятный гол за Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Джошуа Зиркзе
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе стал главным героем предсезонного матча против «Русенборга».

Нидерландец получил мяч возле штрафной площади, эффектным ложным движением обыграл двух защитников, затем уложил на газон вратаря и спокойно отправил мяч в пустые ворота. Официальный сайт клуба назвал действия форварда «шелковистой техникой».

Гол Зиркзе стал вторым в матче, который завершился разгромной победой английской команды со счетом 5:0. Остальные мячи забили воспитанники академии Ши Лейси, Джейкоб Девани, Гарри Амасс и Итан Уильямс.

В социальных сетях момент быстро стал вирусным. Некоторые болельщики назвали его лучшим голом нынешней предсезонки и сравнили проход Зиркзе со знаменитыми сольными забегами Лионеля Месси.

Помимо гола, форвард также поучаствовал в результативной атаке «Юнайтед», подтвердив, что готов бороться за важную роль в команде Майкла Каррика.

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видео Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзе Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Русенборг
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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