ВИДЕО. Зиркзе обыграл троих и забил невероятный гол за Манчестер Юнайтед

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе стал главным героем предсезонного матча против «Русенборга».

Нидерландец получил мяч возле штрафной площади, эффектным ложным движением обыграл двух защитников, затем уложил на газон вратаря и спокойно отправил мяч в пустые ворота. Официальный сайт клуба назвал действия форварда «шелковистой техникой».

Гол Зиркзе стал вторым в матче, который завершился разгромной победой английской команды со счетом 5:0. Остальные мячи забили воспитанники академии Ши Лейси, Джейкоб Девани, Гарри Амасс и Итан Уильямс.

В социальных сетях момент быстро стал вирусным. Некоторые болельщики назвали его лучшим голом нынешней предсезонки и сравнили проход Зиркзе со знаменитыми сольными забегами Лионеля Месси.

Помимо гола, форвард также поучаствовал в результативной атаке «Юнайтед», подтвердив, что готов бороться за важную роль в команде Майкла Каррика.