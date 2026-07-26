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26 июля 2026, 02:35 | Обновлено 26 июля 2026, 02:39
271
0

ФОТО. Бекхэм встретил своего кумира Майкла Джордана на Ибице

Бекхэм не скрывал восторга от встречи с Майклом Джорданом

26 июля 2026, 02:35 | Обновлено 26 июля 2026, 02:39
271
0
ФОТО. Бекхэм встретил своего кумира Майкла Джордана на Ибице
The Sun. Дэвид Бекхэм и Майкл Джордан
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Дэвид Бекхэм встретился с легендой НБА Майклом Джорданом во время семейного отдыха на Ибице.

Звезды спорта вместе пообедали в одном из местных заведений. Бекхэм тепло обнял Джордана и выглядел по-настоящему счастливым рядом со своим давним кумиром. Компанию им составили супруги – Виктория Бекхэм и Иветт Прието.

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Экс-футболист никогда не скрывал своего восхищения шестикратным чемпионом НБА. Именно в честь знаменитого номера Джордана Бекхэм выбрал футболку с номером 23 после перехода в мадридский «Реал».

Ранее Бекхэм признавался, что во время первой встречи с баскетболистом буквально не мог отвести от него взгляд, а Виктории даже пришлось подтолкнуть мужа, чтобы он наконец поздоровался со своим кумиром.

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фото Дэвид Бекхэм Майкл Джордан Виктория Бекхэм lifestyle
Максим Лапченко Источник: The Sun
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