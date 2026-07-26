ВИДЕО. Месси подарил игрокам Аргентины золотые наборы перед финалом

Лионель Месси подготовил персональные подарки для всех партнеров по сборной Аргентины за несколько дней до финала чемпионата мира против Испании.

Необычный набор показала Келси Роуз Бауэрс – девушка защитника Маркоса Сенеси и профессиональная английская футболистка. Она опубликовала видео с коричневой сумкой, украшенной эмблемой сборной Аргентины, изображением Кубка мира и фамилией Сенеси.

Внутри находились золотистый термос Stanley с фирменным знаком Месси, традиционная чашка для мате, упаковка йербы и металлическая трубочка с фильтром. Каждый футболист получил персонализированный комплект со своей фамилией.

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По словам Бауэрс, Сенеси передал ей подарок на хранение, чтобы она перевезла его в Майами. Видео быстро распространилось в социальных сетях.

Мате занимает особое место в культуре Аргентины и регулярно сопровождает футболистов сборной во время тренировок, поездок и турниров. Поэтому подарок Месси стал символом единства команды перед решающим матчем чемпионата мира.