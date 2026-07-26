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26 июля 2026, 02:19 | Обновлено 26 июля 2026, 02:22
69
0

ВИДЕО. Месси подарил игрокам Аргентины золотые наборы перед финалом

Необычный подарок показала девушка Маркоса Сенеси

26 июля 2026, 02:19 | Обновлено 26 июля 2026, 02:22
69
0
ВИДЕО. Месси подарил игрокам Аргентины золотые наборы перед финалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Лионель Месси подготовил персональные подарки для всех партнеров по сборной Аргентины за несколько дней до финала чемпионата мира против Испании.

Необычный набор показала Келси Роуз Бауэрс – девушка защитника Маркоса Сенеси и профессиональная английская футболистка. Она опубликовала видео с коричневой сумкой, украшенной эмблемой сборной Аргентины, изображением Кубка мира и фамилией Сенеси.

Внутри находились золотистый термос Stanley с фирменным знаком Месси, традиционная чашка для мате, упаковка йербы и металлическая трубочка с фильтром. Каждый футболист получил персонализированный комплект со своей фамилией.

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По словам Бауэрс, Сенеси передал ей подарок на хранение, чтобы она перевезла его в Майами. Видео быстро распространилось в социальных сетях.

Мате занимает особое место в культуре Аргентины и регулярно сопровождает футболистов сборной во время тренировок, поездок и турниров. Поэтому подарок Месси стал символом единства команды перед решающим матчем чемпионата мира.

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Максим Лапченко Источник: Goal.com
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