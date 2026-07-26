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26 июля 2026, 02:02 |
221
0

ВИДЕО. Холанд устроил безумие на свадьбе Доннаруммы

Норвежец перенес вирусное празднование с чемпионата мира прямо на свадебную вечеринку

26 июля 2026, 02:02 |
221
0
ВИДЕО. Холанд устроил безумие на свадьбе Доннаруммы
Instagram. Эрлинг Холанд
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал главным героем свадьбы своего одноклубника Джанлуиджи Доннаруммы и Алессии Элефанте.

Во время празднования норвежец вышел к гостям с барабаном и организовал знаменитый «викингский гребок». Мужчины в праздничных костюмах сели на пол и начали синхронно изображать греблю под ритм и крики Холанда.

Эта традиция стала вирусной во время чемпионата мира 2026 года. Футболисты и болельщики сборной Норвегии выполняли ее после побед команды, а Холанд решил перенести празднование со стадиона на свадьбу.

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Видео быстро распространилось в социальных сетях. Болельщики похвалили футболиста за настроение и написали, что после таких кадров Холанда «невозможно ненавидеть».

На торжестве также присутствовали Пеп Гвардиола, Паоло Мальдини, Сандро Тонали и Николо Барелла. Холанд приехал вместе со своей возлюбленной Изабель Хаугсенг Йохансен.

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видео Эрлинг Холанд Джанлуиджи Доннарумма Пеп Гвардиола Манчестер Сити сборная Норвегии по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: The Sun
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