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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Наполи продлил контракт с воспитанником клуба
Италия
25 июля 2026, 15:43 |
311
0

ОФИЦИАЛЬНО. Наполи продлил контракт с воспитанником клуба

Антонио Вергара остается в родном клубе

25 июля 2026, 15:43 |
311
0
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи продлил контракт с воспитанником клуба
Наполи. Антонио Вергара
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«Наполи» сообщил на официальных страницах клуба о продлении контракта с Антонио Вергарой.

23-летний итальянец подписал новое соглашение до 30 июня 2031 года с опцией продления.

После длительного пути в молодежной системе неаполитанцев 23 августа 2025 года Вергара дебютировал за первую команду в выездном матче против «Сассуоло» (2:0). 28 января он забил свой первый гол в футболке «адзурри» в противостоянии с «Челси» (2:3). Через три дня он отличился и своим первым голом в чемпионате, который стал решающим в домашней победе над «Фиорентиной» (2:1).

Всего в составе «Наполи» Вергара провел 19 матчей и стал обладателем Суперкубка Италии.

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Антонио Вергара Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу трансферы трансферы Серии A продление контракта
Иван Чирко Источник: ФК Наполи
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