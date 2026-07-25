ОФИЦИАЛЬНО. Наполи продлил контракт с воспитанником клуба

«Наполи» сообщил на официальных страницах клуба о продлении контракта с Антонио Вергарой.

23-летний итальянец подписал новое соглашение до 30 июня 2031 года с опцией продления.

После длительного пути в молодежной системе неаполитанцев 23 августа 2025 года Вергара дебютировал за первую команду в выездном матче против «Сассуоло» (2:0). 28 января он забил свой первый гол в футболке «адзурри» в противостоянии с «Челси» (2:3). Через три дня он отличился и своим первым голом в чемпионате, который стал решающим в домашней победе над «Фиорентиной» (2:1).

Всего в составе «Наполи» Вергара провел 19 матчей и стал обладателем Суперкубка Италии.