ОФИЦИАЛЬНО. Наполи продлил контракт с воспитанником клуба
Антонио Вергара остается в родном клубе
«Наполи» сообщил на официальных страницах клуба о продлении контракта с Антонио Вергарой.
23-летний итальянец подписал новое соглашение до 30 июня 2031 года с опцией продления.
После длительного пути в молодежной системе неаполитанцев 23 августа 2025 года Вергара дебютировал за первую команду в выездном матче против «Сассуоло» (2:0). 28 января он забил свой первый гол в футболке «адзурри» в противостоянии с «Челси» (2:3). Через три дня он отличился и своим первым голом в чемпионате, который стал решающим в домашней победе над «Фиорентиной» (2:1).
Всего в составе «Наполи» Вергара провел 19 матчей и стал обладателем Суперкубка Италии.
Una lunga storia d’amore— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 25, 2026
Antonio continua il suo viaggio in azzurro 👉https://t.co/iL80Aovi2u
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