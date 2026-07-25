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Испания
25 июля 2026, 15:34 | Обновлено 25 июля 2026, 15:36
386
0

Топ-трансфер лета. Реал близок к подписанию игрока за 120 млн евро

Диоманде, судя по всему, будет в Реале

25 июля 2026, 15:34 | Обновлено 25 июля 2026, 15:36
386
0
Топ-трансфер лета. Реал близок к подписанию игрока за 120 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Диоманде
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По информации испанских СМИ, Реал получил согласие и договорился об условиях контракта с вингером Лейпцига Яном Диоманде.

19-летний игрок дал согласие на переход в мадридскую команду и теперь ждет договоренности между клубами. Реал ожидает, что в ближайшие дни финализирует трансфер за 115-120 млн евро.

Этим Реал закроет вопрос с подписанием Майкла Олисе. Француз был главной трансферной целью клуба, но Бавария отказывается отпустить свого лидера.

Диоманде в прошлом сезоне забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.

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Ян Диоманде Реал Мадрид РБ Лейпциг трансферы
Иван Зинченко Источник: AS
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