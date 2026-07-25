Рекордных трансферов мало. Де Дзерби требует от Тоттенхэма новичков

Наставник Тоттенхэма Роберто Де Дзерби просит у лондонского клуба подписать игроков в линию атаки.

«Цель – новые игроки в атаку. Мы еще не закончили с трансферами, и нам необходимо приобрести еще нескольких футболистов», – сказал Де Дзерби.

Этим летом Тоттенхэм потратил на новичков 237 миллионов фунтов, установив рекорд клуба по тратам за один трансферный период, а также установив клубный рекорд за один трансфер.

Тоттенхэм за 100 миллионов фунтов приобрел Сандро Тонали.