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Англия
25 июля 2026, 18:43 | Обновлено 25 июля 2026, 18:49
179
0

Рекордных трансферов мало. Де Дзерби требует от Тоттенхэма новичков

Наставнику нужны игроки в атаку

25 июля 2026, 18:43 | Обновлено 25 июля 2026, 18:49
179
0
Рекордных трансферов мало. Де Дзерби требует от Тоттенхэма новичков
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби
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Наставник Тоттенхэма Роберто Де Дзерби просит у лондонского клуба подписать игроков в линию атаки.

«Цель – новые игроки в атаку. Мы еще не закончили с трансферами, и нам необходимо приобрести еще нескольких футболистов», – сказал Де Дзерби.

Этим летом Тоттенхэм потратил на новичков 237 миллионов фунтов, установив рекорд клуба по тратам за один трансферный период, а также установив клубный рекорд за один трансфер.

Тоттенхэм за 100 миллионов фунтов приобрел Сандро Тонали.

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Роберто Де Дзерби Тоттенхэм трансферы АПЛ трансферы
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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