Англия25 июля 2026, 18:43 | Обновлено 25 июля 2026, 18:49
179
0
Рекордных трансферов мало. Де Дзерби требует от Тоттенхэма новичков
Наставнику нужны игроки в атаку
25 июля 2026, 18:43 | Обновлено 25 июля 2026, 18:49
179
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Наставник Тоттенхэма Роберто Де Дзерби просит у лондонского клуба подписать игроков в линию атаки.
«Цель – новые игроки в атаку. Мы еще не закончили с трансферами, и нам необходимо приобрести еще нескольких футболистов», – сказал Де Дзерби.
Этим летом Тоттенхэм потратил на новичков 237 миллионов фунтов, установив рекорд клуба по тратам за один трансферный период, а также установив клубный рекорд за один трансфер.
Тоттенхэм за 100 миллионов фунтов приобрел Сандро Тонали.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 июля 2026, 09:57 11
Люсин не перейдет в «Черноморец»
Бокс | 25 июля 2026, 08:47 3
Всемирный боксерский совет вручил бывшему чемпиону мира пояс WBC Metta Humanitarian
Футбол | 25.07.2026, 17:34
Футбол | 25.07.2026, 07:22
Бокс | 25.07.2026, 07:15
Комментарии 0
Популярные новости
24.07.2026, 21:26 2
24.07.2026, 11:41
24.07.2026, 08:41 46
23.07.2026, 23:31 13
24.07.2026, 12:07 97
24.07.2026, 09:35
25.07.2026, 07:02 2
25.07.2026, 07:47 1