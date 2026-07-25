ФОТО. Винисиус и Терри Крюс позвали Холанда повторить вирусный мем

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор встретился в Рио-де-Жанейро с голливудским актером Терри Крюсом, известным по комедии «Белые цыпочки».

Бразилец опубликовал совместные фотографии с актером и обратился к нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду: «Мы ждем тебя, Эрлинг». На одном из кадров Винисиус забрался Крюсу на спину, также они вместе тренировались и провели время с семьей футболиста.

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История связана с вирусным роликом, созданным при помощи искусственного интеллекта. В нем лица Винисиуса и Холанда наложили на героев знаменитой сцены из фильма «Белые цыпочки» с участием Крюса.

Ранее Холанд отреагировал на видео и предложил Винисиусу повторить сцену в реальной жизни. Бразилец поддержал идею, а теперь к шутке присоединился и сам Терри Крюс.