Николай ГАЙДУЧИК: «На таком уровне соперник не прощает ошибок»

Нападающий «Полесья» Николай Гайдучик подвел итоги ничейного матча второго раунда квалификации Лиги конференций против «Копенгагена» – 3:3.

– Конечно, хотелось бы победить, потому что вели в счете и достаточно много моментов сегодня создали. Как Руслан Петрович говорит, на таком уровне соперник не прощает ошибок. И где-то была не полная концентрация, маленькие детали где-то, возможно, сыграли роль, где мы ошиблись – и соперник сразу на таком уровне наказывает.

– Но создав такое количество моментов... просто вдвое больше, чем «Копенгаген».

– Да, да, сегодня на самом деле очень много создали. Нужно, знаете, немного быть хладнокровнее и реализовывать моменты. Это наш опыт, и я уверен в том, что сейчас хорошо восстановимся, обязательно проанализируем игру и будем работать над завершением еще больше. И нужно более хладнокровно относиться к своим моментам.

Второй матч второго раунда квалификации Лиги конференций между «Полесьем» и «Копенгагеном» состоится в среду, 29 июля, в Копенгагене и начнется в 20:00 по киевскому времени.