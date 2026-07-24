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  4. Николай ГАЙДУЧИК: «На таком уровне соперник не прощает ошибок»
Лига конференций
24 июля 2026, 21:11 |
46
0

Николай ГАЙДУЧИК: «На таком уровне соперник не прощает ошибок»

Нападающий «Полесья» прокомментировал ничью с «Копенгагеном»

24 июля 2026, 21:11 |
46
0
Николай ГАЙДУЧИК: «На таком уровне соперник не прощает ошибок»
ФК Полесье. Николай Гайдучик
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Нападающий «Полесья» Николай Гайдучик подвел итоги ничейного матча второго раунда квалификации Лиги конференций против «Копенгагена» – 3:3.

– Конечно, хотелось бы победить, потому что вели в счете и достаточно много моментов сегодня создали. Как Руслан Петрович говорит, на таком уровне соперник не прощает ошибок. И где-то была не полная концентрация, маленькие детали где-то, возможно, сыграли роль, где мы ошиблись – и соперник сразу на таком уровне наказывает.

– Но создав такое количество моментов... просто вдвое больше, чем «Копенгаген».

– Да, да, сегодня на самом деле очень много создали. Нужно, знаете, немного быть хладнокровнее и реализовывать моменты. Это наш опыт, и я уверен в том, что сейчас хорошо восстановимся, обязательно проанализируем игру и будем работать над завершением еще больше. И нужно более хладнокровно относиться к своим моментам.

Второй матч второго раунда квалификации Лиги конференций между «Полесьем» и «Копенгагеном» состоится в среду, 29 июля, в Копенгагене и начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Иван Чирко Источник: ФК Полесье
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