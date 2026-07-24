Валентин ПОЛТАВЕЦ: «Думал, что наигрался, но футбол держит всю жизнь»
Украинский специалист прокомментировал назначение в одесский «Черноморец»
Украинский специалист Валентин Полтавец прокомментировал назначение на должность главного тренера молодежной команды одесского «Черноморца»:
«Всю жизнь мечтал играть в футбол, а после футбола думал, что наигрался и буду отдыхать. Но, как говорится, футбол держит всю жизнь, поэтому принял решение передавать свой опыт молодым игрокам.
Назначение... Ну, скажем так, я вернулся домой, потому что не один год отдал «Черноморцу» и считаю, что это мой дом. С первой командой мы будем тесно сотрудничать. Мы для этого и существуем, чтобы в будущем готовить игроков для первой команды».
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