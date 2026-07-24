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  4. Валентин ПОЛТАВЕЦ: «Думал, что наигрался, но футбол держит всю жизнь»
Молодежные турниры
24 июля 2026, 20:24 |
237
0

Валентин ПОЛТАВЕЦ: «Думал, что наигрался, но футбол держит всю жизнь»

Украинский специалист прокомментировал назначение в одесский «Черноморец»

24 июля 2026, 20:24 |
237
0
Валентин ПОЛТАВЕЦ: «Думал, что наигрался, но футбол держит всю жизнь»
ФК Черноморец. Валентин Полтавец
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Украинский специалист Валентин Полтавец прокомментировал назначение на должность главного тренера молодежной команды одесского «Черноморца»:

«Всю жизнь мечтал играть в футбол, а после футбола думал, что наигрался и буду отдыхать. Но, как говорится, футбол держит всю жизнь, поэтому принял решение передавать свой опыт молодым игрокам.

Назначение... Ну, скажем так, я вернулся домой, потому что не один год отдал «Черноморцу» и считаю, что это мой дом. С первой командой мы будем тесно сотрудничать. Мы для этого и существуем, чтобы в будущем готовить игроков для первой команды».

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Валентин Полтавец Черноморец Одесса назначение тренера чемпионат Украины по футболу U-21 Черноморец Одесса U-21
Дмитрий Вус Источник: ФК Черноморец
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