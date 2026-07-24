Мареска: «Сменить Гвардиолу – привилегия»

Новый главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска сменит у руля «горожан» Пепа Гвардиолу.

«Прежде всего, я бы сказал, что это привилегия», – сказал Мареска. «Я много раз говорил, что считаю Пепа, вероятно, лучшим тренером в мире за последние 20-25 лет».

«Но опять же, это вызов. Это приятно. Это привилегия. После ухода великих тренеров, долго работавших в одном клубе, были трудности. Я говорю о сэре Алексе Фергюсоне или Арсене Венгере. Но также это вызов – попытаться сразу же сделать все правильно для этой организации, для болельщиков, для всех», – добавил тренер.

Мареска успешно тренировал «Лестер Сити» и «Челси», а с нового сезона будет трудиться в «Сити».