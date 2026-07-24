Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мареска: «Сменить Гвардиолу – привилегия»
Англия
24 июля 2026, 19:07 |
193
0

Мареска: «Сменить Гвардиолу – привилегия»

Энцо Мареска высказался о новой работе в «Манчестер Сити»

24 июля 2026, 19:07 |
193
0
Мареска: «Сменить Гвардиолу – привилегия»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Новый главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска сменит у руля «горожан» Пепа Гвардиолу.

«Прежде всего, я бы сказал, что это привилегия», – сказал Мареска. «Я много раз говорил, что считаю Пепа, вероятно, лучшим тренером в мире за последние 20-25 лет».

«Но опять же, это вызов. Это приятно. Это привилегия. После ухода великих тренеров, долго работавших в одном клубе, были трудности. Я говорю о сэре Алексе Фергюсоне или Арсене Венгере. Но также это вызов – попытаться сразу же сделать все правильно для этой организации, для болельщиков, для всех», – добавил тренер.

Мареска успешно тренировал «Лестер Сити» и «Челси», а с нового сезона будет трудиться в «Сити».

По теме:
Новый главный тренер Ман Сити подтвердил травму Родри
Фредди ВУДМАН: «Я чувствую гордость»
Гвардиола объяснил, почему отказался возглавить сборную Италии
Энцо Мареска Пеп Гвардиола Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

О «породе» Пономаренко и альтруизме Герреро. 11 мыслей после матча Динамо
Футбол | 24 июля 2026, 12:07 53
О «породе» Пономаренко и альтруизме Герреро. 11 мыслей после матча Динамо
О «породе» Пономаренко и альтруизме Герреро. 11 мыслей после матча Динамо

Надежда потеряна?

Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Бокс | 24 июля 2026, 12:15 2
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга

Поединок состоится 25 июля в Саудовской Аравии

Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
Футбол | 24.07.2026, 06:58
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
В Словакии поймали Павелко. Готовится экстрадиция
Футбол | 24.07.2026, 18:09
В Словакии поймали Павелко. Готовится экстрадиция
В Словакии поймали Павелко. Готовится экстрадиция
Александр УСИК: «Это уличный боксер, он очень опасен»
Бокс | 24.07.2026, 00:08
Александр УСИК: «Это уличный боксер, он очень опасен»
Александр УСИК: «Это уличный боксер, он очень опасен»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно место Усика в рейтинге кандидатов на пост президента Украины
Известно место Усика в рейтинге кандидатов на пост президента Украины
23.07.2026, 07:43 3
Бокс
В Британии выбрали следующего соперника для Усика и отказались от Уайлдера
В Британии выбрали следующего соперника для Усика и отказались от Уайлдера
23.07.2026, 06:12 1
Бокс
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
23.07.2026, 05:50 3
Футбол
Усик отказался от тренировок и назвал причину
Усик отказался от тренировок и назвал причину
23.07.2026, 03:32
Бокс
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
23.07.2026, 18:26 14
Футбол
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
22.07.2026, 17:47 28
Футбол
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
23.07.2026, 22:48 7
Футбол
Жирона выступила с официальным заявлением о Ванате
Жирона выступила с официальным заявлением о Ванате
24.07.2026, 08:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем