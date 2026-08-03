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  4. Месси объявил о своем решении игрокам Аргентины после финала ЧМ-2026
Чемпионат мира
03 августа 2026, 08:32 |
1161
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Месси объявил о своем решении игрокам Аргентины после финала ЧМ-2026

Паредес заявил, что Лионель провел свой последний матч

03 августа 2026, 08:32 |
1161
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Месси объявил о своем решении игрокам Аргентины после финала ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Легендарный нападающий Лионель Месси, вероятно, провел свой последний матч за сборную Аргентины. Об этом рассказал партнер футболиста по национальной команде Леандро Паредес.

«Месси сказал нам, что это был его последний матч. Надеюсь, что это не так», — заявил Паредес.

Таким образом, финал ЧМ-2026 против Испании (0:1) мог стать последним матчем 39-летнего аргентинца в футболке национальной сборной.

На ЧМ-2026 Месси провел один из своих лучших турниров в сборной: аргентинец забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи, уступив в гонке бомбардиров лишь Килиану Мбаппе.

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу Леандро Паредес ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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І Мессі і Роналдо всі будуть грати на ЧС 2030 року
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