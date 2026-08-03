Месси объявил о своем решении игрокам Аргентины после финала ЧМ-2026
Паредес заявил, что Лионель провел свой последний матч
Легендарный нападающий Лионель Месси, вероятно, провел свой последний матч за сборную Аргентины. Об этом рассказал партнер футболиста по национальной команде Леандро Паредес.
«Месси сказал нам, что это был его последний матч. Надеюсь, что это не так», — заявил Паредес.
Таким образом, финал ЧМ-2026 против Испании (0:1) мог стать последним матчем 39-летнего аргентинца в футболке национальной сборной.
На ЧМ-2026 Месси провел один из своих лучших турниров в сборной: аргентинец забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи, уступив в гонке бомбардиров лишь Килиану Мбаппе.
Leandro Paredes has sent shockwaves through the footballing world after revealing that Lionel Messi viewed the 2026 World Cup final as his farewell to international football 🤯😥— GOAL (@goal) July 26, 2026
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