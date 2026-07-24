ОФИЦИАЛЬНО. Нива подписала бывшего форварда Шахтера и сборной Украины

Бывший форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Борячук присоединился к тернопольской «Ниве» на правах свободного агента. Об этом сообщила пресс-служба клуба Первой лиги.

«Нашу команду пополнил опытный нападающий, который провел более 100 матчей в Украинской Премьер-лиге, выступал за юношеские сборные Украины и имеет опыт игры в еврокубках.

Приветствуем Андрея в составе «Нивы»! Желаем быстро адаптироваться в команде, результативных выступлений, ярких побед и как можно больше забитых мячей за нашу команду», – сообщил клуб.

Борячук является воспитанником ДЮСШ «Нивы» Винницы, а затем академии донецкого «Шахтера». В профессиональной карьере защищал цвета «горняков», «Мариуполя», «Руха», «Металлиста 1925», а последним его клубом был «Эпицентр».

Выступал на правах аренды за турецкий «Ризеспор» и венгерский «Мезёкёвешд». В юношеском возрасте провел около 50 матчей в составе сборных Украины разных возрастов, а также дебютировал за национальную сборную Украины.