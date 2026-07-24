Громкий трансфер Шахтера находится на грани срыва
Переговоры с Дженоа по поводу Алана Маттурро осложнились
Донецкий «Шахтер» интересуется уругвайским центральным защитником генуэзского «Дженоа» Аланом Маттурро, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, уже в ближайшее время 21-летний футболист должен был приехать на медосмотр и заключить договор аренды с «горняками», однако при оформлении перехода возникли трудности – по неизвестным причинам переговоры с «Дженоа» внезапно осложнились.
В сезоне 2025/26 Алан Маттурро на правах аренды провел 21 матч за испанский «Леванте», отличившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Шахтеру» отказал Габриэл Мек.
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