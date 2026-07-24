Игрок сборной Аргентины: «Испания была сильнее. Все справедливо»
Паредес не оспаривает итог финала ЧМ-2026
Хавбек сборной Аргентины Леандро Паредес согласен с тем, что в финале ЧМ-2026 Испания справедливо выиграла 1:0 и стала чемпионом мира.
«Очень много разных теорий и какой-то странной информации о финале. Слишком много разговоров о том, что было до, во время и после матча. Я считаю, что Аргентина провела хороший турнир, но Испания в финале была сильнее».
«Они справедливо победили. Мы можем гордиться тем, чего удалось достичь», – сказал Паредес.
Испания в финале владела преимущество, но победила благодаря голу Феррана Торреса лишь в дополнительное время.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эмоциональная речь Александра в раздевалке «Полесье»
Боксер вспомнил забавную историю с Екатериной