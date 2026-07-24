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Чемпионат мира
24 июля 2026, 14:51 | Обновлено 24 июля 2026, 15:08
512
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Игрок сборной Аргентины: «Испания была сильнее. Все справедливо»

Паредес не оспаривает итог финала ЧМ-2026

24 июля 2026, 14:51 | Обновлено 24 июля 2026, 15:08
512
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Игрок сборной Аргентины: «Испания была сильнее. Все справедливо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Паредес
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Хавбек сборной Аргентины Леандро Паредес согласен с тем, что в финале ЧМ-2026 Испания справедливо выиграла 1:0 и стала чемпионом мира.

«Очень много разных теорий и какой-то странной информации о финале. Слишком много разговоров о том, что было до, во время и после матча. Я считаю, что Аргентина провела хороший турнир, но Испания в финале была сильнее».

«Они справедливо победили. Мы можем гордиться тем, чего удалось достичь», – сказал Паредес.

Испания в финале владела преимущество, но победила благодаря голу Феррана Торреса лишь в дополнительное время.

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Леандро Паредес ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Ole
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